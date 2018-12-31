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У підвалі луцької багатоповерхівки – нечистот по кісточку. ВІДЕО

У підвалі луцької багатоповерхівки – нечистот по кісточку. ВІДЕО
З нестерпним смородом у квартирах вже кілька місяців борються мешканці багатоповерхівки, що на проспекті Молоді, 15 у Луцьку. Люди кажуть, будинок старий, тож каналізаційні мережі давно вийшли з ладу.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

А у підвал і взагалі неможливо зайти. Фекалій там – по кісточку.

А от пані, що живе на першому поверсі пощастило найменше. Прогнила каналізаційна труба нещодавно буквально залила нечистотами стіну.

Мешканці подейкують, що саме через постійне підтоплення підвалу по всьому будинку пішли тріщини. Люди чи не щодня телефонують в міську раду та водоканал. І нещодавно підвал таки вичистили.

Однак за кілька днів у підвальне приміщення згнову налилися нечистоти. Тож потрібна повна заміна каналізаційної мережі, кажуть комунальники, Однак зараз такої можливості в міськради немає. Єдиний вихід – створювати ОСББ і ремонтувати труби за влашні кошти. Але до таких витрат й самі мешканці не готові.


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Теги: нечистоти, підвал, багатоповерхівка, Молоді, каналізція, сморід, пліснява
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