«Візьми дитину за руку»: ще на одній вулиці Луцька розмістили «нагадайки» для пішоходів





Місцева мешканка Наталія Грушка розповіла кореспондентам



«До нашої 12-ї школи під’їжджають багато дітей маршруткою і неможливо перейти через перехід. Щоб зберегти їхні життя, ми вже дійшли до такої акції, щоб привернути увагу міської ради щоб на цьому переході і біля садочка поставили світлофори кнопкові».



Патрульний інспектор Роман Ткачук каже, що рух вулицею Героїв УПА інтенсивний зранку та ввечері.



«Водії мають дотримуватися швидкісного режиму. Швидкість у місті складає 50 кілометрів. Водії мають звертати увагу на розмітку та дорожні знаки. Там де є пішохідний перехід, вони мають розуміти, що там може бути людина або дитина».



Через цей пішохідний перехід щодня ходять діти, - каже заступниця директора школи Олена Марчук. Розповідає, у закладі навчається 510-ть дітей. Серед них — 58 першокласників.



За коментарем журналісти Суспільного звернулися у департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.



«На вулиці героїв УПА, яка є вулицею магістральною облаштування лежачого поліцейського - заборонено. Єдиний вихід у цій ситуації - це облаштування світлофора кнопкового. Він діє постійно у зеленому режимі. Орієнтовна вартість таких робіт 150-180 тисяч гривень. У цьому році у нас коштів немає. Тому це можливо лише на наступний рік», - запевнив заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк.



Попереджувальні малюнки для пішоходів нанесли і біля переходу до дитячого садочка №18 у Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попереджувальні написи “Візьми дитину за руку”, “Зніми навушники”, “Подивись”, нанесли сьогодні трафаретом перед пішохідним переходом, що на вулиці Героїв УПА у Луцьку.Місцева мешканкарозповіла кореспондентам Суспільного , що таким заходом вирішили привернути увагу до “проблемного” пішохідного переходу у мікрорайоні Вишків.«До нашої 12-ї школи під’їжджають багато дітей маршруткою і неможливо перейти через перехід. Щоб зберегти їхні життя, ми вже дійшли до такої акції, щоб привернути увагу міської ради щоб на цьому переході і біля садочка поставили світлофори кнопкові».Патрульний інспекторкаже, що рух вулицею Героїв УПА інтенсивний зранку та ввечері.«Водії мають дотримуватися швидкісного режиму. Швидкість у місті складає 50 кілометрів. Водії мають звертати увагу на розмітку та дорожні знаки. Там де є пішохідний перехід, вони мають розуміти, що там може бути людина або дитина».Через цей пішохідний перехід щодня ходять діти, - каже заступниця директора школи. Розповідає, у закладі навчається 510-ть дітей. Серед них — 58 першокласників.За коментарем журналісти Суспільного звернулися у департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.«На вулиці героїв УПА, яка є вулицею магістральною облаштування лежачого поліцейського - заборонено. Єдиний вихід у цій ситуації - це облаштування світлофора кнопкового. Він діє постійно у зеленому режимі. Орієнтовна вартість таких робіт 150-180 тисяч гривень. У цьому році у нас коштів немає. Тому це можливо лише на наступний рік», - запевнив заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської радиПопереджувальні малюнки для пішоходів нанесли і біля переходу до дитячого садочка №18 у Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію