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«Візьми дитину за руку»: ще на одній вулиці Луцька розмістили «нагадайки» для пішоходів

«Візьми дитину за руку»: ще на одній вулиці Луцька розмістили «нагадайки» для пішоходів
Попереджувальні написи “Візьми дитину за руку”, “Зніми навушники”, “Подивись”, нанесли сьогодні трафаретом перед пішохідним переходом, що на вулиці Героїв УПА у Луцьку.

Місцева мешканка Наталія Грушка розповіла кореспондентам Суспільного, що таким заходом вирішили привернути увагу до “проблемного” пішохідного переходу у мікрорайоні Вишків.

«До нашої 12-ї школи під’їжджають багато дітей маршруткою і неможливо перейти через перехід. Щоб зберегти їхні життя, ми вже дійшли до такої акції, щоб привернути увагу міської ради щоб на цьому переході і біля садочка поставили світлофори кнопкові».

Патрульний інспектор Роман Ткачук каже, що рух вулицею Героїв УПА інтенсивний зранку та ввечері.

«Водії мають дотримуватися швидкісного режиму. Швидкість у місті складає 50 кілометрів. Водії мають звертати увагу на розмітку та дорожні знаки. Там де є пішохідний перехід, вони мають розуміти, що там може бути людина або дитина».

Через цей пішохідний перехід щодня ходять діти, - каже заступниця директора школи Олена Марчук. Розповідає, у закладі навчається 510-ть дітей. Серед них — 58 першокласників.

За коментарем журналісти Суспільного звернулися у департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради.

«На вулиці героїв УПА, яка є вулицею магістральною облаштування лежачого поліцейського - заборонено. Єдиний вихід у цій ситуації - це облаштування світлофора кнопкового. Він діє постійно у зеленому режимі. Орієнтовна вартість таких робіт 150-180 тисяч гривень. У цьому році у нас коштів немає. Тому це можливо лише на наступний рік», - запевнив заступник директора департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк.

Попереджувальні малюнки для пішоходів нанесли і біля переходу до дитячого садочка №18 у Луцьку.


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Теги: поліція, пішохідний перехід, нагадайки, школа, дорога
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