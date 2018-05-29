В Україні можуть з’явитися автомати, які обмінюють пластикові пляшки на гроші





Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, – передає



Відповідні зміни планується внести в державні будівельні норми з благоустрою.



“У багатьох країнах Європи і світу на вулицях у місцях масового скупчення людей можна зустріти фандомати. Це автомати, які обмінюють пластикові та інші пляшки, наприклад, алюмінієві, на гроші або спеціальні чеки, за які можна купити, приміром, корм для тварин або пакети для собак”, – йдеться в повідомленні.



Відзначається, що така ініціатива заохочує людей до розумного збору та використання пластику, а також до поліпшення екологічного стану міст.



“Думаю, в Україні це теж могло б спрацювати, тому зараз хочемо більш детально вивчити іноземний досвід для внесення відповідних змін в державні будівельні норми. Поки орієнтовний розрахунок такий: 1 фандомат на 5000 осіб”, – зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.



Відомо, що фандомати отримали свою назву від німецького слова “pfand”, яке дослівно перекладається як “застава”. Такі автомати можуть визначати обсяг і вагу тари, а сканер – розпізнавати близько 30 000 штрих-кодів і в точності ідентифікувати об’єкт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українських містах можуть з’явитися автомати для збору пластикових пляшок.Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, – передає comments Відповідні зміни планується внести в державні будівельні норми з благоустрою.“У багатьох країнах Європи і світу на вулицях у місцях масового скупчення людей можна зустріти фандомати. Це автомати, які обмінюють пластикові та інші пляшки, наприклад, алюмінієві, на гроші або спеціальні чеки, за які можна купити, приміром, корм для тварин або пакети для собак”, – йдеться в повідомленні.Відзначається, що така ініціатива заохочує людей до розумного збору та використання пластику, а також до поліпшення екологічного стану міст.“Думаю, в Україні це теж могло б спрацювати, тому зараз хочемо більш детально вивчити іноземний досвід для внесення відповідних змін в державні будівельні норми. Поки орієнтовний розрахунок такий: 1 фандомат на 5000 осіб”, – зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства УкраїниВідомо, що фандомати отримали свою назву від німецького слова “pfand”, яке дослівно перекладається як “застава”. Такі автомати можуть визначати обсяг і вагу тари, а сканер – розпізнавати близько 30 000 штрих-кодів і в точності ідентифікувати об’єкт.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію