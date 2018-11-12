вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян запрошують долучитися до здачі крові

Волинян запрошують долучитися до здачі крові
У Любомлі людей запрошують долучитися до здачі крові.

У середу, 4 вересня, у Любомлі відбудеться День донора. Про це пише Район.Любомль.

Забір крові проходитимуть у відділенні трансфузіології (3 поверх біля відділення травматології райлікарні).

«Просимо всіх небайдужих людей долучитися до здачі крові, яка так життєво необхідна хворим», – йдеться у дописі.

Оплату проводитиме Володимир-Волинська станція переливання крові кожному донору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кров, донор, Любомль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян запрошують долучитися до здачі крові
Сьогодні, 03:37
У Луцьку до зими планують утеплити педколедж
Сьогодні, 02:48
В Україні можуть з’явитися автомати, які обмінюють пластикові пляшки на гроші
Сьогодні, 01:34
Луцькі спортклуби закликають долучитись до боротьби з раком грудей
Сьогодні, 00:15
4 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Волинян запрошують до участі у донорському проекті Волинян запрошують до участі у донорському проекті
12 листопад, 2018, 22:28
У Ковелі терміново шукають донорів крові У Ковелі терміново шукають донорів крові
03 листопад, 2018, 15:23
День донора: як працює станція переливання крові на Волині День донора: як працює станція переливання крові на Волині
15 червень, 2018, 08:30
Поліцейські здали кров для хворого волинянина Поліцейські здали кров для хворого волинянина
31 січень, 2018, 07:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян запрошують долучитися до здачі крові
Сьогодні, 03:37
 0
У Луцьку до зими планують утеплити педколедж
Сьогодні, 02:48
 0
В Україні можуть з’явитися автомати, які обмінюють пластикові пляшки на гроші
Сьогодні, 01:34
 0
Луцькі спортклуби закликають долучитись до боротьби з раком грудей
Сьогодні, 00:15
 0
4 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿