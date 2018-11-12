Волинян запрошують долучитися до здачі крові





У середу, 4 вересня, у Любомлі відбудеться День донора. Про це пише



Забір крові проходитимуть у відділенні трансфузіології (3 поверх біля відділення травматології райлікарні).



«Просимо всіх небайдужих людей долучитися до здачі крові, яка так життєво необхідна хворим», – йдеться у дописі.



Оплату проводитиме Володимир-Волинська станція переливання крові кожному донору.



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