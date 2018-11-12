Волинян запрошують долучитися до здачі крові
Сьогодні, 03:37
У Любомлі людей запрошують долучитися до здачі крові.
У середу, 4 вересня, у Любомлі відбудеться День донора. Про це пише Район.Любомль.
Забір крові проходитимуть у відділенні трансфузіології (3 поверх біля відділення травматології райлікарні).
«Просимо всіх небайдужих людей долучитися до здачі крові, яка так життєво необхідна хворим», – йдеться у дописі.
Оплату проводитиме Володимир-Волинська станція переливання крові кожному донору.
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У середу, 4 вересня, у Любомлі відбудеться День донора. Про це пише Район.Любомль.
Забір крові проходитимуть у відділенні трансфузіології (3 поверх біля відділення травматології райлікарні).
«Просимо всіх небайдужих людей долучитися до здачі крові, яка так життєво необхідна хворим», – йдеться у дописі.
Оплату проводитиме Володимир-Волинська станція переливання крові кожному донору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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