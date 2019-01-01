У Луцьку до зими планують утеплити педколедж





Відкриті торги для пошуку підрядника навчальний заклад уже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуть до 4 вересня, а аукціон має розпочатися 5 вересня - інформує



Очікувана вартість робіт становить 917 тисяч гривень.



Виконання будівельно-монтажних робіт із капітального ремонту (утеплення фасадів) включатиме відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, навантаження та перевезення будівельного сміття, встановлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, теплоізоляцію стін і прямокутних колон виробами з пінопласту на бітумі, утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 80–100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Сеrеsіt, установлення віконних зливів.



Усі роботи мають завершити до 15 листопада 2019 року. Гарантійний термін експлуатації становитиме 10 років.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До листопада заплановано провести роботи з утеплення фасадів Луцького педагогічного коледжу, що на проспекті Волі, 36.Відкриті торги для пошуку підрядника навчальний заклад уже оголосив. Тендерні пропозиції прийматимуть до 4 вересня, а аукціон має розпочатися 5 вересня - інформує ІА "Волинські новини" Очікувана вартість робіт становить 917 тисяч гривень.Виконання будівельно-монтажних робіт із капітального ремонту (утеплення фасадів) включатиме відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, навантаження та перевезення будівельного сміття, встановлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, теплоізоляцію стін і прямокутних колон виробами з пінопласту на бітумі, утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 80–100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією Сеrеsіt, установлення віконних зливів.Усі роботи мають завершити до 15 листопада 2019 року. Гарантійний термін експлуатації становитиме 10 років.

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