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В українській армії з'являться «нічні» підрозділи

В українській армії з'являться «нічні» підрозділи
У Збройних силах України з'являться "нічні" підрозділи, навчені за спеціальною програмою. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook - пише ТСН.

За словами першого заступника начальника Головного управління підготовки ЗСУ полковника Ігора Подоляна, віднині 70% навчального часу витрачається на підготовку окремих підрозділів до дій вночі.

"У цьому напрямку були проблеми. І сьогодні рішенням начальника Генштабу визначений чіткий перелік підрозділів зі складу кожної бригади, які мають відповідне обладнання для навчання вночі. Розподіл навчального часу в них становитиме 30/70. Тобто 70 % загального часу витрачатиметься на те, щоб виконувати відповідні навчально-бойові завдання під час бойової підготовки вночі", – сказав він.

Також Подолян зазначив, що українських військових навчатимуть бою у місті. Наразі будується навчальний об’єкт, який дозволятиме бійцям "вести бій" у місті.

"У нас десь близько 40 % готовності цього об’єкта у Старичах (Яворівський район Львівської області). На 2020 рік передбачені серйозні капіталовкладення для того, щоб завершити до 2021 року його обладнання", – додав полковник.

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Теги: нічні підрозділи, армія, ЗСУ
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