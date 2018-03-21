В українській армії з'являться «нічні» підрозділи





За словами першого заступника начальника Головного управління підготовки ЗСУ полковника Ігора Подоляна, віднині 70% навчального часу витрачається на підготовку окремих підрозділів до дій вночі.



"У цьому напрямку були проблеми. І сьогодні рішенням начальника Генштабу визначений чіткий перелік підрозділів зі складу кожної бригади, які мають відповідне обладнання для навчання вночі. Розподіл навчального часу в них становитиме 30/70. Тобто 70 % загального часу витрачатиметься на те, щоб виконувати відповідні навчально-бойові завдання під час бойової підготовки вночі", – сказав він.



Також Подолян зазначив, що українських військових навчатимуть бою у місті. Наразі будується навчальний об’єкт, який дозволятиме бійцям "вести бій" у місті.



"У нас десь близько 40 % готовності цього об’єкта у Старичах (Яворівський район Львівської області). На 2020 рік передбачені серйозні капіталовкладення для того, щоб завершити до 2021 року його обладнання", – додав полковник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Збройних силах України з'являться "нічні" підрозділи, навчені за спеціальною програмою. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ на сторінці у Facebook - пише ТСН За словами першого заступника начальника Головного управління підготовки ЗСУ полковника, віднині 70% навчального часу витрачається на підготовку окремих підрозділів до дій вночі."У цьому напрямку були проблеми. І сьогодні рішенням начальника Генштабу визначений чіткий перелік підрозділів зі складу кожної бригади, які мають відповідне обладнання для навчання вночі. Розподіл навчального часу в них становитиме 30/70. Тобто 70 % загального часу витрачатиметься на те, щоб виконувати відповідні навчально-бойові завдання під час бойової підготовки вночі", – сказав він.Також Подолян зазначив, що українських військових навчатимуть бою у місті. Наразі будується навчальний об’єкт, який дозволятиме бійцям "вести бій" у місті."У нас десь близько 40 % готовності цього об’єкта у Старичах (Яворівський район Львівської області). На 2020 рік передбачені серйозні капіталовкладення для того, щоб завершити до 2021 року його обладнання", – додав полковник.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію