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4 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна гучно веселитися

4 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна гучно веселитися
4 вересня в народному календарі відзначається день Агафона. Цей день несе в собі негативну енергетику, тому треба бути доволі обережним у своїх висловлюваннях та діях.

Іменини відзначають власники таких імен: Фелікс, Афанасій, Ісаакій, Макар, Іларіон, Олексій, Олександр, Опанас, Василь, Іван, Федір, Михайло, Гаврило та Аріадна
https://maximum.fm/novini_t2 - пише 24 канал.

Народні прикмети на 4 вересня

– 4 вересня видався сонячний день – гарна погода протримається ще місяць.

– Вродили горіхи, а грибів дуже мало – буде холодна і сніжна зима.

– Якщо павутиння прилипає до рослин – до тепла.

– Мало павутиння – до сухої осені.

Що можна робити 4 вересня

1. Цього дня треба молитися про захист від хвороб і пристріту. Молитва допомагає вилікувати хвороби очей.

Що не можна робити 4 вересня

1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.



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Теги: свято, традиції, заборони
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