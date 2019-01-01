4 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна гучно веселитися
Сьогодні, 09:17
4 вересня в народному календарі відзначається день Агафона. Цей день несе в собі негативну енергетику, тому треба бути доволі обережним у своїх висловлюваннях та діях.
Іменини відзначають власники таких імен: Фелікс, Афанасій, Ісаакій, Макар, Іларіон, Олексій, Олександр, Опанас, Василь, Іван, Федір, Михайло, Гаврило та Аріадна
https://maximum.fm/novini_t2 - пише 24 канал.
Народні прикмети на 4 вересня
– 4 вересня видався сонячний день – гарна погода протримається ще місяць.
– Вродили горіхи, а грибів дуже мало – буде холодна і сніжна зима.
– Якщо павутиння прилипає до рослин – до тепла.
– Мало павутиння – до сухої осені.
Що можна робити 4 вересня
1. Цього дня треба молитися про захист від хвороб і пристріту. Молитва допомагає вилікувати хвороби очей.
Що не можна робити 4 вересня
1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Іменини відзначають власники таких імен: Фелікс, Афанасій, Ісаакій, Макар, Іларіон, Олексій, Олександр, Опанас, Василь, Іван, Федір, Михайло, Гаврило та Аріадна
https://maximum.fm/novini_t2 - пише 24 канал.
Народні прикмети на 4 вересня
– 4 вересня видався сонячний день – гарна погода протримається ще місяць.
– Вродили горіхи, а грибів дуже мало – буде холодна і сніжна зима.
– Якщо павутиння прилипає до рослин – до тепла.
– Мало павутиння – до сухої осені.
Що можна робити 4 вересня
1. Цього дня треба молитися про захист від хвороб і пристріту. Молитва допомагає вилікувати хвороби очей.
Що не можна робити 4 вересня
1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Скільки заробляють водії луцьких маршруток
Сьогодні, 09:28
Повідомили, скільки людей щодня їздять у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 09:26
4 вересня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна гучно веселитися
Сьогодні, 09:17
Курс валют у Луцьку на 4 вересня
Сьогодні, 09:00
У волинському селищі будують ратушу. ФОТО
Сьогодні, 08:56
Медіа