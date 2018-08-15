Змінити не можна залишити: у Луцьку оголосили конкурс на кращий концепт Театрального майдану





Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.



Начальник управління містобудування та архітектури Веніамін Туз розповів, що на Театральному майдані передусім потрібно облаштувати фонтан, розібратися з парковками, змінити зелені зони, покращити функціонал площі. Сподіваються, що за місяць напрацюють декілька проектних рішень, що допоможуть створити цікаву концепцію.



Призовий фонд конкурсу складає 150 000 гривень: перша премія – перше місце – 75 000 гривень, друга премія – друге місце – 50 000 гривень, третя премія – третє місце – 25 000 гривень.



Конкурс триватиме з 4 вересня до 15 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку оголосили Всеукраїнський архітектурний бліц-конкурс на кращу концепцію облаштування Театрального майдану.Про це йшлося у середу, 4 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Начальник управління містобудування та архітектурирозповів, що на Театральному майдані передусім потрібно облаштувати фонтан, розібратися з парковками, змінити зелені зони, покращити функціонал площі. Сподіваються, що за місяць напрацюють декілька проектних рішень, що допоможуть створити цікаву концепцію.Призовий фонд конкурсу складає 150 000 гривень: перша премія – перше місце – 75 000 гривень, друга премія – друге місце – 50 000 гривень, третя премія – третє місце – 25 000 гривень.Конкурс триватиме з 4 вересня до 15 жовтня.

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