Винуватицю резонансної аварії у Харкові Зайцеву етапували до колонії. ФОТО





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Геннадія Дронова відправили до Крюковської виправної колонії №29 у Полтавській області.



Як повідомила «МедіаПорту» речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дар'я Мартинова, Олену Зайцеву етапували до Покровського виправного центру №79 у понеділок, 2-го вересня.



Державна установа «Покровський виправний центр» №79 розташована у місті Покров (раніше м. Орджонікідзе) Дніпропетровської області. За даними сайту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, це виправний центр відкритого типу для тримання жінок, засуджених до обмеження волі, з сектором мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.



Другий засуджений до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині.



Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. В результаті ДТП на місці загинули п'ятеро осіб, ще одна людина померла від травм у лікарні. 26 лютого 2019 року Київський районний суду Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними у скоєнні ДТП і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі термінами по 10 років кожному. Зайцева, її захисник Юлія Плетньова та адвокат Дронова Сергій Перепелиця подали апеляційні скарги на вирок суду.



Харківський апеляційний суд розглядав скарги на вирок Київського райсуду стосовно вироків Зайцевій та Дронову. Зокрема, адвокат Зайцевої Юлія Плетньова просила суд пом’якшити підзахисній покарання до п’яти років позбавлення волі зі звільненням від покарання з іспитовим строком, тривалість якого має визначити суд. Адвокат Дронова Сергій Перепелиця вимагав закрити кримінальне провадження проти свого підзахисного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Олена Зайцева відбуватиме покарання у виправному центрі на території Дніпропетровської області.Про це пише УНІАН. Геннадія Дронова відправили до Крюковської виправної колонії №29 у Полтавській області.Як повідомила «МедіаПорту» речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дар'я Мартинова, Олену Зайцеву етапували до Покровського виправного центру №79 у понеділок, 2-го вересня.Державна установа «Покровський виправний центр» №79 розташована у місті Покров (раніше м. Орджонікідзе) Дніпропетровської області. За даними сайту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, це виправний центр відкритого типу для тримання жінок, засуджених до обмеження волі, з сектором мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, вперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.Другий засуджений до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині.Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора з перевищенням дозволеної швидкості, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. В результаті ДТП на місці загинули п'ятеро осіб, ще одна людина померла від травм у лікарні. 26 лютого 2019 року Київський районний суду Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними у скоєнні ДТП і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі термінами по 10 років кожному. Зайцева, її захисник Юлія Плетньова та адвокат Дронова Сергій Перепелиця подали апеляційні скарги на вирок суду.Харківський апеляційний суд розглядав скарги на вирок Київського райсуду стосовно вироків Зайцевій та Дронову. Зокрема, адвокат Зайцевої Юлія Плетньова просила суд пом’якшити підзахисній покарання до п’яти років позбавлення волі зі звільненням від покарання з іспитовим строком, тривалість якого має визначити суд. Адвокат Дронова Сергій Перепелиця вимагав закрити кримінальне провадження проти свого підзахисного.

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