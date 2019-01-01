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На Волині в костелі встановлюють орган, який припадав пилом 10 років

На Волині в костелі встановлюють орган, який припадав пилом 10 років
У рожищенському римо-католицькому костелі Преображення Господнього почалися роботи зі встановлення органу.

Як розповів у коментарі Район.Рожище відомий український органіст Петро Сухоцький, музичний інструмент припадав пилом 10 років. Причина проста – майстри не хотіли братися за його відновлення.

«Цей орган я привіз до Рожища рівно десять років тому – у 2009 році. Та, на жаль, так він і пролежав ці роки не встановленим. Закордонні майстри не хотіли його відновлювати, бо біля нього тепер дуже багато роботи», – коментує музикант.

Встановити орган у Рожищі приїхав майстер із Ужгорода.

«За відновлення, реставрацію та монтаж цього органу взявся український майстер із Ужгорода Шандор Шрайнер. Я йому допомагаю у цій нелегкій справі», – каже Петро Сухоцький.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

На Волині в костелі встановлюють орган, який припадав пилом 10 років
На Волині в костелі встановлюють орган, який припадав пилом 10 років

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Теги: орган, Рожище
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