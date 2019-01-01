На Волині в костелі встановлюють орган, який припадав пилом 10 років





Як розповів у коментарі Петро Сухоцький, музичний інструмент припадав пилом 10 років. Причина проста – майстри не хотіли братися за його відновлення.



«Цей орган я привіз до Рожища рівно десять років тому – у 2009 році. Та, на жаль, так він і пролежав ці роки не встановленим. Закордонні майстри не хотіли його відновлювати, бо біля нього тепер дуже багато роботи», – коментує музикант.



Встановити орган у Рожищі приїхав майстер із Ужгорода.



«За відновлення, реставрацію та монтаж цього органу взявся український майстер із Ужгорода Шандор Шрайнер. Я йому допомагаю у цій нелегкій справі», – каже Петро Сухоцький.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рожищенському римо-католицькому костелі Преображення Господнього почалися роботи зі встановлення органу.Як розповів у коментарі Район.Рожище відомий український органіст, музичний інструмент припадав пилом 10 років. Причина проста – майстри не хотіли братися за його відновлення.«Цей орган я привіз до Рожища рівно десять років тому – у 2009 році. Та, на жаль, так він і пролежав ці роки не встановленим. Закордонні майстри не хотіли його відновлювати, бо біля нього тепер дуже багато роботи», – коментує музикант.Встановити орган у Рожищі приїхав майстер із Ужгорода.«За відновлення, реставрацію та монтаж цього органу взявся український майстер із Ужгорода Шандор Шрайнер. Я йому допомагаю у цій нелегкій справі», – каже Петро Сухоцький.

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