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Вийшов на балкон курити: у Луцьку з 9 поверху випав чоловік

Вийшов на балкон курити: у Луцьку з 9 поверху випав чоловік
У Луцьку на вулиці Ветеранів, 2 з балкону дев'ятого поверху випав чоловік.

Про це Волинським Новинам стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтверлили у пресслужбі волинської поліції.

«Чоловік вийшов на балкон курити, його довгий час не було. Коли дружина вийшла, побачила його вже внизу», – повідомили у поліції.

Згідно з інформацією, чоловіку близько 50 років.

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Теги: Луцьк, інцидент, випав
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