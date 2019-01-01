Вийшов на балкон курити: у Луцьку з 9 поверху випав чоловік
Сьогодні, 10:07
У Луцьку на вулиці Ветеранів, 2 з балкону дев'ятого поверху випав чоловік.
Про це Волинським Новинам стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтверлили у пресслужбі волинської поліції.
«Чоловік вийшов на балкон курити, його довгий час не було. Коли дружина вийшла, побачила його вже внизу», – повідомили у поліції.
Згідно з інформацією, чоловіку близько 50 років.
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Про це Волинським Новинам стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтверлили у пресслужбі волинської поліції.
«Чоловік вийшов на балкон курити, його довгий час не було. Коли дружина вийшла, побачила його вже внизу», – повідомили у поліції.
Згідно з інформацією, чоловіку близько 50 років.
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