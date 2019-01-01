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Бельгійська принцеса прийшла до школи в українській вишиванці

Бельгійська принцеса прийшла до школи в українській вишиванці
Молодша дочка короля Бельгії Елеонора Фабіола Вікторія Анна Марія пішла в школу в українській вишиванці.

Про це повідомило посольство України в Бельгії у Facebook, - пише Корреспондент.

На фото, опублікованих дипломатичним відомством, видно, що 11-річна принцеса прийшла в школу в українській вишиванці, синіх штанях і кедах. Дорогою до навчального закладу її супроводжував батько, король Філіп.

Нагадаємо, у короля Бельгії ще троє дітей, крім Елеонори: спадкоємиця престолу, 17-річна принцеса Єлизавета Тереза ​​Марія Олена, 16-річний принц Габріель Бодуен Карл Марія і 13-річний принц Еммануель Леопольд Гійом Франсуа Марія.

Бельгійська принцеса прийшла до школи в українській вишиванці
Бельгійська принцеса прийшла до школи в українській вишиванці

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Теги: принцеса Елеонора, вишиванка
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