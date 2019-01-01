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Аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО

Аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Renault Megane та Mitsubishi Lancer трапилась сьогодні близько 9:45 на перехресті вулиць Задорецької та Карпенка-Карого в Луцьку.

Як прокоментували ситуацію очевидці ДТП, Renault Megane наздогнав Mitsubishi Lancer, не дотримавшись безпечної дистанції руху, - пишуть Волинські новини.

До слова, зіткнення авто сталося на світлофорі.

Обидва транспортні засоби зазнали незначних механічних пошкоджень.

На місці автопригоди працює патрульна поліція. Працівники поліції від коментарів відмовились, однак свідчення очевидців аварії підтвердили.
Аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО
Аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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