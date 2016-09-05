На Волині живе чоловік, який не спить понад 30 років. ВІДЕО





За два тижні дослідів вдалося зафіксувати всього 15 хвилин дрімоти. Та 77-річний чоловік запевняє – навіть у такі моменти не спить, але часом бачить події майбутнього. Завдяки одному з таких видінь йому вдалося врятувати свого молодшого брата, - йдеться у сюжеті каналу



Відповіді на головне питання, чому ж чоловік не може спати, вчені не дали. Федір розповідає, що все почалося у 1986 році. Одразу після вибуху на Чорнобильській АЕС він працював на полі й раптово втратив свідомість. Оговтався через 19 годин, але цілий рік був прикутий до ліжка – не міг ходити.



Та після одужання все кардинально змінилося – у чоловіка зник сон. І як би він не хотів заснути, всі спроби були марними.



Деталі – у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському проживає чоловік, який не спить вже понад 30 років. Його феномен неодноразово вивчали науковці, обвішували будинок камерами та одягали на волинянина зчитувальні пристрої, які стежили за його активністю.За два тижні дослідів вдалося зафіксувати всього 15 хвилин дрімоти. Та 77-річний чоловік запевняє – навіть у такі моменти не спить, але часом бачить події майбутнього. Завдяки одному з таких видінь йому вдалося врятувати свого молодшого брата, - йдеться у сюжеті каналу 2+2 Відповіді на головне питання, чому ж чоловік не може спати, вчені не дали. Федір розповідає, що все почалося у 1986 році. Одразу після вибуху на Чорнобильській АЕС він працював на полі й раптово втратив свідомість. Оговтався через 19 годин, але цілий рік був прикутий до ліжка – не міг ходити.Та після одужання все кардинально змінилося – у чоловіка зник сон. І як би він не хотів заснути, всі спроби були марними.Деталі – у сюжеті:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію