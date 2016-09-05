вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині живе чоловік, який не спить понад 30 років. ВІДЕО

На Волині живе чоловік, який не спить понад 30 років. ВІДЕО
У Камені-Каширському проживає чоловік, який не спить вже понад 30 років. Його феномен неодноразово вивчали науковці, обвішували будинок камерами та одягали на волинянина зчитувальні пристрої, які стежили за його активністю.

За два тижні дослідів вдалося зафіксувати всього 15 хвилин дрімоти. Та 77-річний чоловік запевняє – навіть у такі моменти не спить, але часом бачить події майбутнього. Завдяки одному з таких видінь йому вдалося врятувати свого молодшого брата, - йдеться у сюжеті каналу 2+2.

Відповіді на головне питання, чому ж чоловік не може спати, вчені не дали. Федір розповідає, що все почалося у 1986 році. Одразу після вибуху на Чорнобильській АЕС він працював на полі й раптово втратив свідомість. Оговтався через 19 годин, але цілий рік був прикутий до ліжка – не міг ходити.

Та після одужання все кардинально змінилося – у чоловіка зник сон. І як би він не хотів заснути, всі спроби були марними.

Деталі – у сюжеті:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Федір Нестерчук, сон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку 5 вересня – День жалоби за загиблим Героєм
Сьогодні, 11:10
На Львівщині 6 студентів госпіталізували з підозрою на гепатит
Сьогодні, 10:56
На Волині живе чоловік, який не спить понад 30 років. ВІДЕО
Сьогодні, 10:42
Аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:21
Бельгійська принцеса прийшла до школи в українській вишиванці
Сьогодні, 10:15
Схожі новини
Чи можна «відсипатися» на вихідних за цілий тиждень: «плюси» та «мінуси» Чи можна «відсипатися» на вихідних за цілий тиждень: «плюси» та «мінуси»
13 липень, 13:40
На Волині можна спробувати лікувальний сон на бджолиних вуликах На Волині можна спробувати лікувальний сон на бджолиних вуликах
16 травень, 02:25
Рано засинати - шкідливо, - лікарі Рано засинати - шкідливо, - лікарі
05 вересень, 2016, 04:16
ТОП-5 порад для здорового сну від олімпійських чемпіонів ТОП-5 порад для здорового сну від олімпійських чемпіонів
23 серпень, 2016, 06:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Повідомили, як у Луцьку вночі курсуватиме транспорт на День міста
Сьогодні, 11:16
 0
У Луцьку 5 вересня – День жалоби за загиблим Героєм
Сьогодні, 11:10
 0
На Львівщині 6 студентів госпіталізували з підозрою на гепатит
Сьогодні, 10:56
 0
На Волині живе чоловік, який не спить понад 30 років. ВІДЕО
Сьогодні, 10:42
 0
Аварія у Луцьку: на світлофорі стукнулись дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 10:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿