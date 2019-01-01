На Львівщині 6 студентів госпіталізували з підозрою на гепатит





Про це повідомляє



Як повідомили у відомстві, до лікувальних закладів області надійшли 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету з попередньо діагностованим гепатитом "А".



Зазначається, що всі госпіталізовані студенти напередодні повернулися з Одеси, де проходили практику. Наразі фахівці здійснюють комплекс лікувально-діагностичних заходів.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні від захворювання на кір померла 5-річна дитина. Зазначається, що хлопчика не було вакциновано через протипоказання. Напередодні у сім'ї на кір хворіла ще одна дитина.



Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дрогобичі 6 студентів госпіталізували з підозрою на гепатит "А".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.Як повідомили у відомстві, до лікувальних закладів області надійшли 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету з попередньо діагностованим гепатитом "А".Зазначається, що всі госпіталізовані студенти напередодні повернулися з Одеси, де проходили практику. Наразі фахівці здійснюють комплекс лікувально-діагностичних заходів.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні від захворювання на кір померла 5-річна дитина. Зазначається, що хлопчика не було вакциновано через протипоказання. Напередодні у сім'ї на кір хворіла ще одна дитина.Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

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