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На Львівщині 6 студентів госпіталізували з підозрою на гепатит

На Львівщині 6 студентів госпіталізували з підозрою на гепатит
У Дрогобичі 6 студентів госпіталізували з підозрою на гепатит "А".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у відомстві, до лікувальних закладів області надійшли 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету з попередньо діагностованим гепатитом "А".

Зазначається, що всі госпіталізовані студенти напередодні повернулися з Одеси, де проходили практику. Наразі фахівці здійснюють комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні від захворювання на кір померла 5-річна дитина. Зазначається, що хлопчика не було вакциновано через протипоказання. Напередодні у сім'ї на кір хворіла ще одна дитина.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

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Теги: гепатит, студент
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