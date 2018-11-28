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У Луцьку 5 вересня – День жалоби за загиблим Героєм

У Луцьку 5 вересня – День жалоби за загиблим Героєм
У зв’язку з перепохованням загиблого на Сході України Білоуса Олександра Севастяновича у Луцьку 5 вересня оголосили Днем жалоби.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, - йдеться на сайті Луцької міської ради.

На знак скорботи за загиблим у місті приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій.

Обмежать проведення розважально-концертних заходів на території міста.

Також тимчасово перекриють рух транспорту 5 вересня:

- на вулиці Градний Узвіз з 07.00 до 13.00;

- від Театрального майдану до проспекту Волі, 25 під час проходження скорботної ходи.

Довідка: Олександр Білоус був військовослужбовцем батальйону “Айдар”. Був офіцером у відставці, але з початком бойових дій на сході України не міг бути осторонь. Ворожа куля обірвала його життя 5 вересня 2014 року в районі селища Металіст Слав’яносербського району Луганської області. Він був похований на кладовищі міста Старобельськ як тимчасово невстановлений захисник України. Згодом його тіло було ідентифіковано за аналізом ДНК.

В одному бою з Олександром Білоусом загинули лучани Віктор Кумецький, Андрій Атаманчук, Олег Вишневський, Сергій Грибков.

У цьому ж бою пропали безвісті брати Дмитро та Володимир Хом’яки.

Завтра, 5 вересня, об 11 годині відбудеться відспівування загиблого у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.

Об 11.45 на Театральному майдані міста розпочнеться громадянська панахида. Захоронення відбудеться у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.

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Теги: Білоус Олександр, День жалоби
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