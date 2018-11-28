У Луцьку сьогодні – День жалоби за загиблим Героєм

У зв’язку з перепохованням загиблого на Сході Україниу Луцьку 5 вересня оголосили Днем жалоби.Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови, - йдеться на сайті Луцької міської ради.На знак скорботи за загиблим у місті приспустять Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій.Обмежать проведення розважально-концертних заходів на території міста.Також тимчасово перекриють рух транспорту 5 вересня:- на вулиці Градний Узвіз з 07.00 до 13.00;- від Театрального майдану до проспекту Волі, 25 під час проходження скорботної ходи.Олександр Білоус був військовослужбовцем батальйону “Айдар”. Був офіцером у відставці, але з початком бойових дій на сході України не міг бути осторонь. Ворожа куля обірвала його життя 5 вересня 2014 року в районі селища Металіст Слав’яносербського району Луганської області. Він був похований на кладовищі міста Старобельськ як тимчасово невстановлений захисник України. Згодом його тіло було ідентифіковано за аналізом ДНК.В одному бою з Олександром Білоусом загинули лучаниУ цьому ж бою пропали безвісті братиЗавтра, 5 вересня, об 11 годині відбудеться відспівування загиблого у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Об 11.45 на Театральному майдані міста розпочнеться громадянська панахида. Захоронення відбудеться у селі Гаразджа на Алеї почесних поховань.