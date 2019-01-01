Повідомили, як у Луцьку вночі курсуватиме транспорт на День міста
Сьогодні, 11:16
У Луцьку в ніч з 7 на 8 вересня містом курсуватиме транспорт.
Графік руху опублікували на сайті Луцькради.
Зауважимо, що транспорт курсуватиме до 02:30 8 вересня.
Маршрут «Замкова площа – Львівська (Електромережі)»:
00:30-01:00
01:30-02:00
02:30
Маршрут «Замкова площа – 33 квартал (Перемоги)»:
00:30-01:00
01:30-02:00
02:30
Маршрут «Замкова площа – Дружби Народів»:
00:30-01:00
01:30-02:00
02:30
Маршрут «Замкова площа – 40 квартал (Відродження)»:
00:30-01:00
01:30-02:00
02:30
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Графік руху опублікували на сайті Луцькради.
Зауважимо, що транспорт курсуватиме до 02:30 8 вересня.
Маршрут «Замкова площа – Львівська (Електромережі)»:
00:30-01:00
01:30-02:00
02:30
Маршрут «Замкова площа – 33 квартал (Перемоги)»:
00:30-01:00
01:30-02:00
02:30
Маршрут «Замкова площа – Дружби Народів»:
00:30-01:00
01:30-02:00
02:30
Маршрут «Замкова площа – 40 квартал (Відродження)»:
00:30-01:00
01:30-02:00
02:30
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