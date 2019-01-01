Повідомили, як у Луцьку вночі курсуватиме транспорт на День міста





Графік руху опублікували на сайті Луцькради.



Зауважимо, що транспорт курсуватиме до 02:30 8 вересня.



Маршрут «Замкова площа – Львівська (Електромережі)»:



00:30-01:00

01:30-02:00

02:30



Маршрут «Замкова площа – 33 квартал (Перемоги)»:



00:30-01:00

01:30-02:00

02:30



Маршрут «Замкова площа – Дружби Народів»:



00:30-01:00

01:30-02:00

02:30



Маршрут «Замкова площа – 40 квартал (Відродження)»:



00:30-01:00

01:30-02:00

02:30

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку в ніч з 7 на 8 вересня містом курсуватиме транспорт.Графік руху опублікували на сайті Луцькради.Зауважимо, що транспорт курсуватиме до 02:30 8 вересня.Маршрут00:30-01:0001:30-02:0002:30Маршрут «Замкова площа – 33 квартал (Перемоги)»:00:30-01:0001:30-02:0002:30Маршрут «Замкова площа – Дружби Народів»:00:30-01:0001:30-02:0002:30Маршрут «Замкова площа – 40 квартал (Відродження)»:00:30-01:0001:30-02:0002:30

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