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Повідомили, як у Луцьку вночі курсуватиме транспорт на День міста

Повідомили, як у Луцьку вночі курсуватиме транспорт на День міста
У Луцьку в ніч з 7 на 8 вересня містом курсуватиме транспорт.

Графік руху опублікували на сайті Луцькради.

Зауважимо, що транспорт курсуватиме до 02:30 8 вересня.

Маршрут «Замкова площа – Львівська (Електромережі)»:

00:30-01:00
01:30-02:00
02:30

Маршрут «Замкова площа – 33 квартал (Перемоги)»:

00:30-01:00
01:30-02:00
02:30

Маршрут «Замкова площа – Дружби Народів»:

00:30-01:00
01:30-02:00
02:30

Маршрут «Замкова площа – 40 квартал (Відродження)»:

00:30-01:00
01:30-02:00
02:30

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Теги: Луцьк, транспорт, День міста
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