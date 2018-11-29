Луцький баскетбольний клуб підсилився досвідченим форвардом
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Екс-капітан «Львівської Політехніки» Денис Тютюнник став гравцем БК «Старий Луцьк-Університет».
Про це повідомили у пресслужбі БК.
3 вересня до розташування БК «Старий Луцьк-Університет» прибув новачок. Ним став досвідчений легкий форвард Денис Тютюнник, який має досвід виступів в українській Суперлізі. Гравець вже встиг познайомитися з новими одноклубниками та провести перше тренування.
Минулого сезону Тютюнник декілька раз протистояв «Старому Луцьку» у складі львівської команди у «вишці» та Кубку України.
У рамках Вищої ліги 2018/2019 років форвард в середньому набирав 14.3 очка, робив 8.9 підбирань та віддавав 2.5 результативні передачі.
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Про це повідомили у пресслужбі БК.
3 вересня до розташування БК «Старий Луцьк-Університет» прибув новачок. Ним став досвідчений легкий форвард Денис Тютюнник, який має досвід виступів в українській Суперлізі. Гравець вже встиг познайомитися з новими одноклубниками та провести перше тренування.
Минулого сезону Тютюнник декілька раз протистояв «Старому Луцьку» у складі львівської команди у «вишці» та Кубку України.
У рамках Вищої ліги 2018/2019 років форвард в середньому набирав 14.3 очка, робив 8.9 підбирань та віддавав 2.5 результативні передачі.
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