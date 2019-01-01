Серед причин обміління Світязя – глобальні кліматичні процеси у світі. ВІДЕО





Надзвичайною кліматичною ситуацією на нещодавньому саміті G7 назвав все, що відбувається, глава Антоніо Гутеріш, - розповіли журналісти



Так, занепокоєні катастрофічним всиханням своєї головної водної артерії - річки Вісла сусіди поляки. Причини називають різні та найпоширеніша - це спека та відсутність опадів.



Також стрімко падає рівень води в найважливішому водно-транспортному шляху Німеччини - річці Рейн. Причини ті самі. Вчені стверджують, що слід готуватися до гіршого.



Прояви цієї проблеми є і на Волині, зокрема змінює звичні обриси один із символів краю - озеро Світязь. Зауважують, навколо цієї теми точиться багато розмов та маніпуляцій. Чи не щодня моніторить ситуацію науковий відділ Шацького національного природного парку.



"Зараз якраз спостерігаємо таке аномальне обміління Світязя. Таке явище вже було в 2015 році. Перш за все, це нерівномірне випадання опадів у цьому році. В літній період їх майже не було", - розповів працівник Шацького НПП Василь Матейчик.



За словами чоловіка, площа водозабору озера Світязя - обмежена і тому притоку немає.



"Ми звичайно моніторимо ситуацію. Можемо говорити, що у відповідності до випадання опадів, йде коливання. Як будуть стабільні дощі, тоді рівень відновиться", - зауважив Василь Матейчик.



Фахівці нацпарку кажуть, що для ефективнішого дослідження екологічної ситуації гостро потребують сучасного обладнання та додаткових ресурсів. Також наголошують на необхідності об'єднання зусиль всіх державних служб і структур задля оперативного реагування на кліматичні загрози та виклики.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інтенсивні зміни у кліматі призводять до трансформацій звичних ландшафтів. Наслідки цих змін стають вже критичними і набули ознак глобальної екологічної катастрофи.Надзвичайною кліматичною ситуацією на нещодавньому саміті G7 назвав все, що відбувається, глава, - розповіли журналісти Сфера-ТВ Так, занепокоєні катастрофічним всиханням своєї головної водної артерії - річки Вісла сусіди поляки. Причини називають різні та найпоширеніша - це спека та відсутність опадів.Також стрімко падає рівень води в найважливішому водно-транспортному шляху Німеччини - річці Рейн. Причини ті самі. Вчені стверджують, що слід готуватися до гіршого.Прояви цієї проблеми є і на Волині, зокрема змінює звичні обриси один із символів краю - озеро Світязь. Зауважують, навколо цієї теми точиться багато розмов та маніпуляцій. Чи не щодня моніторить ситуацію науковий відділ Шацького національного природного парку."Зараз якраз спостерігаємо таке аномальне обміління Світязя. Таке явище вже було в 2015 році. Перш за все, це нерівномірне випадання опадів у цьому році. В літній період їх майже не було", - розповів працівник Шацького НППЗа словами чоловіка, площа водозабору озера Світязя - обмежена і тому притоку немає."Ми звичайно моніторимо ситуацію. Можемо говорити, що у відповідності до випадання опадів, йде коливання. Як будуть стабільні дощі, тоді рівень відновиться", - зауважив Василь Матейчик.Фахівці нацпарку кажуть, що для ефективнішого дослідження екологічної ситуації гостро потребують сучасного обладнання та додаткових ресурсів. Також наголошують на необхідності об'єднання зусиль всіх державних служб і структур задля оперативного реагування на кліматичні загрози та виклики.

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