В одному з волинських міст в річку зливають нечистоти





На цю проблему увагу громадськості звертають активісти, - пише



Активіст Тарас Сватко виклав у мережу фото, на яких чітко видно каналізаційні труби, виведені в річку. За його словами, проблему підняв Володимир Борщевський, який звернувся до нього за допомогою.



“Суть полягає в тому, що жителі прибережної зони вивели свою каналізацію прямо в річку. На фото нижче видно одну із таких труб по яким, за словами пана Володимира, постійно витікають нечистоти. Направивши звернення до Володимир-Волинської міської ради та Державна екологічна інспекція України Володимир отримав відповідь від екологів про те, що вони тут безсилі і вся відповідальність, за їхніми словами, лежить на органі місцевого самоврядування. Від міської ради Володимир взагалі не отримував відповіді.”, – йдеться у дописі Тараса Сватка.



Під час брифінгу міського голови Володимира-Волинського 3-го поцікавилися у Петра Саганюка чи будуть прийняті якісь дії. Як зазначив він, “не видно роботи екологічної служби”. Навіть, коли після купання на лісному озері тяжко захворіла дівчина, то там розводять руками.



“Це дійсно має місце. Екологічна служба, на жаль, не в силах щось зробити. Я думаю, руки дійдуть і перевірять", – сказав Саганюк.



Як він зазначив, буде створено робочу групу, яка буде контролювати подібні випадки зливання нечистот у річку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В річку Риловиця, що у Володимирі-Волинському, зливають каналізаційні відходи.На цю проблему увагу громадськості звертають активісти, - пише Буг Активіствиклав у мережу фото, на яких чітко видно каналізаційні труби, виведені в річку. За його словами, проблему підняв, який звернувся до нього за допомогою.“Суть полягає в тому, що жителі прибережної зони вивели свою каналізацію прямо в річку. На фото нижче видно одну із таких труб по яким, за словами пана Володимира, постійно витікають нечистоти. Направивши звернення до Володимир-Волинської міської ради та Державна екологічна інспекція України Володимир отримав відповідь від екологів про те, що вони тут безсилі і вся відповідальність, за їхніми словами, лежить на органі місцевого самоврядування. Від міської ради Володимир взагалі не отримував відповіді.”, – йдеться у дописі Тараса Сватка.Під час брифінгу міського голови Володимира-Волинського 3-го поцікавилися у Петра Саганюка чи будуть прийняті якісь дії. Як зазначив він, “не видно роботи екологічної служби”. Навіть, коли після купання на лісному озері тяжко захворіла дівчина, то там розводять руками.“Це дійсно має місце. Екологічна служба, на жаль, не в силах щось зробити. Я думаю, руки дійдуть і перевірять", – сказав Саганюк.Як він зазначив, буде створено робочу групу, яка буде контролювати подібні випадки зливання нечистот у річку.

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