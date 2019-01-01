Померла викладачка волинського коледжу. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Відійшла у вічність Надія Михайлівна Собчук, яка більше 30 років викладала у волинському коледжі.
Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.
Зазначають, що жінка більше 30 років викладала у Рожищенському коледжі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, була ветераном праці. Її навчальна дисципліна – внутрішні незаразні хвороби.
Попрощалися з педагогом у Рожищі 4 вересня.
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Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.
Зазначають, що жінка більше 30 років викладала у Рожищенському коледжі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, була ветераном праці. Її навчальна дисципліна – внутрішні незаразні хвороби.
Попрощалися з педагогом у Рожищі 4 вересня.
Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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