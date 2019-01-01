Померла викладачка волинського коледжу. ФОТО





Про це



Зазначають, що жінка більше 30 років викладала у Рожищенському коледжі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, була ветераном праці. Її навчальна дисципліна – внутрішні незаразні хвороби.



Попрощалися з педагогом у Рожищі 4 вересня.



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