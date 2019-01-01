вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Померла викладачка волинського коледжу. ФОТО

Померла викладачка волинського коледжу. ФОТО
Відійшла у вічність Надія Михайлівна Собчук, яка більше 30 років викладала у волинському коледжі.

Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел.

Зазначають, що жінка більше 30 років викладала у Рожищенському коледжі Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького, була ветераном праці. Її навчальна дисципліна – внутрішні незаразні хвороби.

Попрощалися з педагогом у Рожищі 4 вересня.

Передрук у ЗМІ без дозволу редакції Район.Рожище заборонено.

Померла викладачка волинського коледжу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»
Сьогодні, 16:52
Вбивство лучанина на автозаправці: чоловікові «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 16:43
Померла викладачка волинського коледжу. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Один із водіїв був п'яний та мав підроблені документи: у Луцьку зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 16:19
На Волині підлітки-хулігани розбили автомобіль служби охорони
Сьогодні, 16:12
Схожі новини
На Волині відкрили «кримінал» на чоловіка, який ломом до смерті побив двох цуценят На Волині відкрили «кримінал» на чоловіка, який ломом до смерті побив двох цуценят
27 серпень, 11:24
Хлопець, тіло якого знайшли в авто у Володимирі, покінчив із життям Хлопець, тіло якого знайшли в авто у Володимирі, покінчив із життям
27 серпень, 10:26
Водій не втікав, – у поліції прокоментували смертельну аварію на Волині Водій не втікав, – у поліції прокоментували смертельну аварію на Волині
26 серпень, 15:56
Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО Збив пішохода і втік: на Волині – смертельна аварія. ФОТО
26 серпень, 12:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку тимчасово перекриють центр міста
Сьогодні, 17:16
 0
Фільм, який знімали на Волині, покажуть на венеціанському фестивалі
Сьогодні, 17:05
 0
У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»
Сьогодні, 16:52
 0
Вбивство лучанина на автозаправці: чоловікові «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 16:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿