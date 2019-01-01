У Луцьку кличуть на ювілейний LutskFoodFest

У луцьку в замку Любарта відбудеться десятий, ювілейний гастро фестиваль LutskFoodFest.14-15 вересня лучан і гостей міста запрошують у Замок Любарта на спільне святкування ювілейного гастро фестивалю.5 фактів про цей фестиваль:- Музичну сцену підірве гурт–український музичний гурт з Тернополя. Спочатку відомий у Тернополі, він здобув популярність у США, зокрема, завдяки виконанню відомої пісні Кеті Перрі «Hot N Cold»: кліп з виступом гурту передивилися в інтернеті кілька мільйонів глядачів. 2012 року кавер гурту на композицію «I LikeToMoveIt» був заставкою під час трансляції футбольних матчів Євро-2012 на німецькому телеканалі ZDF.- У соціальних мережах організатори запитують у відвідувачів про їхні побажання щодо розваг на фесті і будуть всіляко враховувати усе почуте.- Равлики Ескарго повертаються! Справжня зірка нашого фудфесту знову частуватиме вас.- Відомий Львівський бар їде в Луцьк. BarMushly – улюблене місце всіх цінителів морепродуктів. Тут ви скуштуєте устриці, морські равлики-булоти, запечені гребінці, мідії у соусі, креветки фрі, стейк з тунця чи лосося, восьминога гриль та лобстера у поєднанні з відповідними напоями.- На ювілейному LutskFoodFest представлять широку палітру національних кухонь, екзотичні страви, добірні розваги та конкурси, одним словом – ювілей є ювілей!Організатор: ГО «Івентум»