У Луцьку кличуть на ювілейний LutskFoodFest
Сьогодні, 19:24
У луцьку в замку Любарта відбудеться десятий, ювілейний гастро фестиваль LutskFoodFest.
14-15 вересня лучан і гостей міста запрошують у Замок Любарта на спільне святкування ювілейного гастро фестивалю.
5 фактів про цей фестиваль:
- Музичну сцену підірве гурт LosColorados –український музичний гурт з Тернополя. Спочатку відомий у Тернополі, він здобув популярність у США, зокрема, завдяки виконанню відомої пісні Кеті Перрі «Hot N Cold»: кліп з виступом гурту передивилися в інтернеті кілька мільйонів глядачів. 2012 року кавер гурту на композицію «I LikeToMoveIt» був заставкою під час трансляції футбольних матчів Євро-2012 на німецькому телеканалі ZDF.
- У соціальних мережах організатори запитують у відвідувачів про їхні побажання щодо розваг на фесті і будуть всіляко враховувати усе почуте.
- Равлики Ескарго повертаються! Справжня зірка нашого фудфесту знову частуватиме вас.
- Відомий Львівський бар їде в Луцьк. BarMushly – улюблене місце всіх цінителів морепродуктів. Тут ви скуштуєте устриці, морські равлики-булоти, запечені гребінці, мідії у соусі, креветки фрі, стейк з тунця чи лосося, восьминога гриль та лобстера у поєднанні з відповідними напоями.
- На ювілейному LutskFoodFest представлять широку палітру національних кухонь, екзотичні страви, добірні розваги та конкурси, одним словом – ювілей є ювілей!
Організатор: ГО «Івентум»
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14-15 вересня лучан і гостей міста запрошують у Замок Любарта на спільне святкування ювілейного гастро фестивалю.
5 фактів про цей фестиваль:
- Музичну сцену підірве гурт LosColorados –український музичний гурт з Тернополя. Спочатку відомий у Тернополі, він здобув популярність у США, зокрема, завдяки виконанню відомої пісні Кеті Перрі «Hot N Cold»: кліп з виступом гурту передивилися в інтернеті кілька мільйонів глядачів. 2012 року кавер гурту на композицію «I LikeToMoveIt» був заставкою під час трансляції футбольних матчів Євро-2012 на німецькому телеканалі ZDF.
- У соціальних мережах організатори запитують у відвідувачів про їхні побажання щодо розваг на фесті і будуть всіляко враховувати усе почуте.
- Равлики Ескарго повертаються! Справжня зірка нашого фудфесту знову частуватиме вас.
- Відомий Львівський бар їде в Луцьк. BarMushly – улюблене місце всіх цінителів морепродуктів. Тут ви скуштуєте устриці, морські равлики-булоти, запечені гребінці, мідії у соусі, креветки фрі, стейк з тунця чи лосося, восьминога гриль та лобстера у поєднанні з відповідними напоями.
- На ювілейному LutskFoodFest представлять широку палітру національних кухонь, екзотичні страви, добірні розваги та конкурси, одним словом – ювілей є ювілей!
Організатор: ГО «Івентум»
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