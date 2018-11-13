У школі під Луцьком преміюватимуть відмінників





Про це керівник господарства Святослав Карбовський повідомив на урочистості з нагоди Дня знань, йдеться на сайті



Зауважують, преміюватимуть вихованців закладу, які закінчать навчальний рік на відмінно із зразковою поведінкою, та дітей, які стануть переможцями та призерами Всеукраїнських предметних олімпіад різних рівнів.



Відтак, розмір матеріального заохочення для відмінників навчання становитиме: 8-9 клас - 1000 гривень, 10-11 клас – 2000 гривень.



Розмір премії за результативну участь у предметних олімпіадах залежатиме від рівня олімпіади та зайнятого місця. У II (районному) етапі передбачені такі винагороди: 1 місце - 500 гривень, 2 місце – 300, 3 місце – 200 гривень. У III (обласному) етапі володарі «золота» отримають 1000 гривень, «срібла» - 800, «бронзи» - 500 гривень. На переможців IV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад чекає нагорода у вигляді 5000 гривень. А той, хто переможе на Міжнародній предметній олімпіаді, одержить аж 15000 гривень.



Зазначають, грошові винагороди вручатимуть учням на шкільному святі останнього дзвоника.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Лищі Луцького району учнів школи преміюватимуть за високі досягнення у навчанні. Так, виплату їм грошової винагороди запровадило місцеве сільськогосподарське товариство «Лище».Про це керівник господарстваповідомив на урочистості з нагоди Дня знань, йдеться на сайті Підгайцівської громади. Зауважують, преміюватимуть вихованців закладу, які закінчать навчальний рік на відмінно із зразковою поведінкою, та дітей, які стануть переможцями та призерами Всеукраїнських предметних олімпіад різних рівнів.Відтак, розмір матеріального заохочення для відмінників навчання становитиме: 8-9 клас -, 10-11 клас –Розмір премії за результативну участь у предметних олімпіадах залежатиме від рівня олімпіади та зайнятого місця. У II (районному) етапі передбачені такі винагороди: 1 місце - 500 гривень, 2 місце – 300, 3 місце – 200 гривень. У III (обласному) етапі володарі «золота» отримають 1000 гривень, «срібла» - 800, «бронзи» - 500 гривень. На переможців IV етапу Всеукраїнських предметних олімпіад чекає нагорода у вигляді 5000 гривень. А той, хто переможе на Міжнародній предметній олімпіаді, одержить аж 15000 гривень.Зазначають, грошові винагороди вручатимуть учням на шкільному святі останнього дзвоника.

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