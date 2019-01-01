«Луцькводоканал» продасть чотири авто
Сьогодні, 18:01
Чотири вантажівки оцінили у майже 114 тисяч гривень.
Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 4 вересня, - повідомляють Волинські Новини.
Члени виконкому затвердили висновок про вартість майна для списання шляхом продажу, що перебуває на балансі комунального підприємства «Луцькводоканал».
Причиною списання основних засобів (рухомого майна) є вихід з ладу основних систем та механізмів.
До переліку списаного майна загальною вартістю 113,96 тисячі гривень увійшли: оцінений у 18,5 тисячі гривень автомобіль ГАЗ 66 1976 року випуску; автомобіль ГАЗ 66 1973 року випуску за 17,87 тисячі; автомобіль ГАЗ 5312 1990 року випуску за 16,23 тисячі; автомобіль ЗІЛ 431412 1992 року випуску за 61,36 тисячі.
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Про це йшлося під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 4 вересня, - повідомляють Волинські Новини.
Члени виконкому затвердили висновок про вартість майна для списання шляхом продажу, що перебуває на балансі комунального підприємства «Луцькводоканал».
Причиною списання основних засобів (рухомого майна) є вихід з ладу основних систем та механізмів.
До переліку списаного майна загальною вартістю 113,96 тисячі гривень увійшли: оцінений у 18,5 тисячі гривень автомобіль ГАЗ 66 1976 року випуску; автомобіль ГАЗ 66 1973 року випуску за 17,87 тисячі; автомобіль ГАЗ 5312 1990 року випуску за 16,23 тисячі; автомобіль ЗІЛ 431412 1992 року випуску за 61,36 тисячі.
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