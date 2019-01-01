Відірвало кисть руки: у двір ректора тернопільського вишу підкинули вибухівку. ФОТО





Так, 4 вересня о 7:50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір'ї приватного будинку на вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі, - інформує



Попередньо встановили, що на подвір'ї господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета. Внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина.



Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.



Як повідомляє видання "20 хвилинь" ректору відірвало кисть руки.



Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ.



Тривають слідчо-оперативні дії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дворі будинку, в якому проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, прогримів вибух.Так, 4 вересня о 7:50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір'ї приватного будинку на вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі, - інформує ГУНП у Тернопілььскій області. Попередньо встановили, що на подвір'ї господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета. Внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина.Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.Як повідомляє видання "20 хвилинь" ректору відірвало кисть руки.Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ.Тривають слідчо-оперативні дії.

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