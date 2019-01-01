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Відірвало кисть руки: у двір ректора тернопільського вишу підкинули вибухівку. ФОТО

Відірвало кисть руки: у двір ректора тернопільського вишу підкинули вибухівку. ФОТО
У дворі будинку, в якому проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, прогримів вибух.

Так, 4 вересня о 7:50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір'ї приватного будинку на вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі, - інформує ГУНП у Тернопілььскій області.

Попередньо встановили, що на подвір'ї господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета. Внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина.

Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.

Як повідомляє видання "20 хвилинь" ректору відірвало кисть руки.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ.

Тривають слідчо-оперативні дії.
Відірвало кисть руки: у двір ректора тернопільського вишу підкинули вибухівку. ФОТО
Відірвало кисть руки: у двір ректора тернопільського вишу підкинули вибухівку. ФОТО

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Теги: ректор Тернопільського вишу, замах на життя, вибухівка
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