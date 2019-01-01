Відірвало кисть руки: у двір ректора тернопільського вишу підкинули вибухівку. ФОТО
Сьогодні, 14:12
У дворі будинку, в якому проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, прогримів вибух.
Так, 4 вересня о 7:50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір'ї приватного будинку на вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі, - інформує ГУНП у Тернопілььскій області.
Попередньо встановили, що на подвір'ї господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета. Внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина.
Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.
Як повідомляє видання "20 хвилинь" ректору відірвало кисть руки.
Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ.
Тривають слідчо-оперативні дії.
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Так, 4 вересня о 7:50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір'ї приватного будинку на вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі, - інформує ГУНП у Тернопілььскій області.
Попередньо встановили, що на подвір'ї господарства, де проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя, стався вибух невідомого предмета. Внаслідок чого поранення отримав господар та його дружина.
Потерпілі доставлені до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.
Як повідомляє видання "20 хвилинь" ректору відірвало кисть руки.
Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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