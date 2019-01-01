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У луцькій маршрутці стався вибух. ФОТО

У луцькій маршрутці стався вибух. ФОТО
У луцькій маршрутці №9 стався вибух в області колеса.

Про це повідомив Василь Приходько у спільноті Теревені про Луцьк.

Чоловік зазначив, що випадок трапився 4 вересня.

«Проїхавши ще декілька зупинок водій все ж таки вирішив зїхати з маршруту. Ніхто не постраждав», – йдеться у дописі.


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Теги: маршрутка, вибух, Луцьк
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Коментарі 1
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