У луцькій маршрутці стався вибух. ФОТО





Про це повідомив Василь Приходько у спільноті Теревені про Луцьк.



Чоловік зазначив, що випадок трапився 4 вересня.



«Проїхавши ще декілька зупинок водій все ж таки вирішив зїхати з маршруту. Ніхто не постраждав», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій маршрутці №9 стався вибух в області колеса.Про це повідомиву спільноті Теревені про Луцьк.Чоловік зазначив, що випадок трапився 4 вересня.«Проїхавши ще декілька зупинок водій все ж таки вирішив зїхати з маршруту. Ніхто не постраждав», – йдеться у дописі.

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