У луцькій маршрутці стався вибух. ФОТО
Сьогодні, 14:24
У луцькій маршрутці №9 стався вибух в області колеса.
Про це повідомив Василь Приходько у спільноті Теревені про Луцьк.
Чоловік зазначив, що випадок трапився 4 вересня.
«Проїхавши ще декілька зупинок водій все ж таки вирішив зїхати з маршруту. Ніхто не постраждав», – йдеться у дописі.
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Про це повідомив Василь Приходько у спільноті Теревені про Луцьк.
Чоловік зазначив, що випадок трапився 4 вересня.
«Проїхавши ще декілька зупинок водій все ж таки вирішив зїхати з маршруту. Ніхто не постраждав», – йдеться у дописі.
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Коментарі 1
Опять агенты, присланные Путиным В.В. Ну сколько можно, нужно что то делать.
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