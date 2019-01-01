«Благодійність замість квітів»: для маленького важкохворого волинянина збирали гроші
Сьогодні, 17:26
Учні 2 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів села Копачівка Рожищенського району зібрали для важкохворого волинянина Богдана Смолярчука майже тисячу гривень.
Про це пише Район.Рожище.
Богдан Смолярчук народився із вадою розвитку. Хлопчик вже переніс три операції, однак досі потребує тривалого лікування.
29 вересня він разом з мамою Катериною Смолярчук знову їдуть в лікарню. Очікують на проведення ще двох операцій. Вартість – близько 40 тисяч гривень.
Мама Богдана дуже дякує діткам та батькам за допомогу.
«Дай Вам Бог здоров'я. Щоб ваші дітки, рідні і близькі завжди були здорові», – каже Катерина Смолярчук.
Натомість учні 2 класу Копачівської школи бажають Богданчикові якнайшвидшого одужання. Їм вдалося зібрати для хлопчика майже тисячу гривень.
Допомогти родині зібрати гроші на лікування може кожен: контакти мами Катерини: (068) 628-19-71, (066) 092-58-37, реквізити для допомоги – ПриватБанк – 5168 7422 1930 5780, Ощадбанк – 5167 4901 2184 1671.
З медичними довідками можна ознайомитися тут.
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Про це пише Район.Рожище.
Богдан Смолярчук народився із вадою розвитку. Хлопчик вже переніс три операції, однак досі потребує тривалого лікування.
29 вересня він разом з мамою Катериною Смолярчук знову їдуть в лікарню. Очікують на проведення ще двох операцій. Вартість – близько 40 тисяч гривень.
Мама Богдана дуже дякує діткам та батькам за допомогу.
«Дай Вам Бог здоров'я. Щоб ваші дітки, рідні і близькі завжди були здорові», – каже Катерина Смолярчук.
Натомість учні 2 класу Копачівської школи бажають Богданчикові якнайшвидшого одужання. Їм вдалося зібрати для хлопчика майже тисячу гривень.
Допомогти родині зібрати гроші на лікування може кожен: контакти мами Катерини: (068) 628-19-71, (066) 092-58-37, реквізити для допомоги – ПриватБанк – 5168 7422 1930 5780, Ощадбанк – 5167 4901 2184 1671.
З медичними довідками можна ознайомитися тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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