вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Благодійність замість квітів»: для маленького важкохворого волинянина збирали гроші

«Благодійність замість квітів»: для маленького важкохворого волинянина збирали гроші
Учні 2 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів села Копачівка Рожищенського району зібрали для важкохворого волинянина Богдана Смолярчука майже тисячу гривень.

Про це пише Район.Рожище.

Богдан Смолярчук народився із вадою розвитку. Хлопчик вже переніс три операції, однак досі потребує тривалого лікування.

29 вересня він разом з мамою Катериною Смолярчук знову їдуть в лікарню. Очікують на проведення ще двох операцій. Вартість – близько 40 тисяч гривень.

Мама Богдана дуже дякує діткам та батькам за допомогу.

«Дай Вам Бог здоров'я. Щоб ваші дітки, рідні і близькі завжди були здорові», – каже Катерина Смолярчук.

Натомість учні 2 класу Копачівської школи бажають Богданчикові якнайшвидшого одужання. Їм вдалося зібрати для хлопчика майже тисячу гривень.

Допомогти родині зібрати гроші на лікування може кожен: контакти мами Катерини: (068) 628-19-71, (066) 092-58-37, реквізити для допомоги – ПриватБанк – 5168 7422 1930 5780, Ощадбанк – 5167 4901 2184 1671.

З медичними довідками можна ознайомитися тут.

«Благодійність замість квітів»: для маленького важкохворого волинянина збирали гроші

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: збір коштів, Волинь, допомога, благодійність замість квітів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі представили рослин-хижаків з усього світу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
На Волині судили водія, який влаштував «п'яну» аварію
Сьогодні, 17:32
«Благодійність замість квітів»: для маленького важкохворого волинянина збирали гроші
Сьогодні, 17:26
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині
Сьогодні, 17:20
У Луцьку тимчасово перекриють центр міста
Сьогодні, 17:16
Схожі новини
У Польщі загинув молодий волинянин: просять допомогти перевезти тіло до України У Польщі загинув молодий волинянин: просять допомогти перевезти тіло до України
02 вересень, 11:33
Просять допомогти коштами підполковнику волинської бригади, у якого виявили рак Просять допомогти коштами підполковнику волинської бригади, у якого виявили рак
27 серпень, 12:22
Молодому хлопцеві з Волині, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога Молодому хлопцеві з Волині, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога
27 липень, 18:18
Важкохворому волинянину, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога Важкохворому волинянину, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога
04 липень, 14:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Свідомий пішохід»: лучан запрошують на акцію
Сьогодні, 18:43
 0
Волиняни боргують понад пів мільярда гривень за «комуналку»
Сьогодні, 18:32
 0
Гроші замість їжі: як у селі на Волині вирішили питання харчування школярів
Сьогодні, 18:18
 0
«Луцькводоканал» продасть чотири авто
Сьогодні, 18:01
 0
У Ковелі представили рослин-хижаків з усього світу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿