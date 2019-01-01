На Волині судили водія, який влаштував «п'яну» аварію





Засідання відбулось 27 серпня, йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень, - пише



Так, обвинувачений 13 липня о третій ночі керував автомобілем марки ВАЗ 21093 у місті Рожище на вулиці Мостова в стані алкогольного сп'яніння. Керуючи автомобілем, чоловік не врахував безпечної швидкості руху, дорожньої обстановки, не переконався, що це буде безпечним та здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем марки Опель, який рухався в попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тнанспортні засоби отримали механічні пошкодження.



У судовому засіданні водій вину у вчиненні правопорушень визнав. У вчиненому розкаюється.



Також чоловік надав клопотання від трудового колективу ФОП про звільнення його від адмінвідповідальності з передачею матеріалів про вчинення ним адміністративних правопорушень на розгляд трудовому колективу згідно протоколу загальних зборів трудового колективу. У клопотанні зазначено, що обвинувачений за період перебування на посаді водія, зарекомендував себе позитивно, за характером спокійний та врівноважений, в колективі користується повагою та авторитетом, тому просять звільнити останнього від адміністративної відповідальності.



Суд постановив звільнити чоловіка від адміністративної відповідальності, передавши матеріали справи на розгляд трудовому колективу ФОП для застосування заходів громадського впливу.



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