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На Сході загинув 21-річний боєць

На Сході загинув 21-річний боєць
На Донбасі загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила 21-річний Богдан Ховалко.

Про це повідомив Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Хлопець із села Лани Пустомитівського району Львівської області.

Обставини, місце та час загибелі бійця - наразі невідомі.

Прощання з героєм відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 15:30 у Львові біля пам’ятника Т. Шевченку.

На Сході загинув 21-річний боєць


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Теги: загинув боєць, АТО, львів'янин
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