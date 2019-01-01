На Сході загинув 21-річний боєць

Богдан Ховалко.



Про це повідомив



Хлопець із села Лани Пустомитівського району Львівської області.



Обставини, місце та час загибелі бійця - наразі невідомі.



Прощання з героєм відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 15:30 у Львові біля пам’ятника Т. Шевченку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донбасі загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила 21-річнийПро це повідомив Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій. Хлопець із села Лани Пустомитівського району Львівської області.Обставини, місце та час загибелі бійця - наразі невідомі.Прощання з героєм відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 15:30 у Львові біля пам’ятника Т. Шевченку.

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