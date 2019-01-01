На Сході загинув 21-річний боєць
Сьогодні, 15:08
На Донбасі загинув боєць 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила 21-річний Богдан Ховалко.
Про це повідомив Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.
Хлопець із села Лани Пустомитівського району Львівської області.
Обставини, місце та час загибелі бійця - наразі невідомі.
Прощання з героєм відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 15:30 у Львові біля пам’ятника Т. Шевченку.
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Про це повідомив Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.
Хлопець із села Лани Пустомитівського району Львівської області.
Обставини, місце та час загибелі бійця - наразі невідомі.
Прощання з героєм відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 15:30 у Львові біля пам’ятника Т. Шевченку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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