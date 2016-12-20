На популярному курорті у Туреччині вбили українку





Як повідомляє видання Yeni Alanya, жінку виявили за трансформаторною будкою в парку Муратпаша, - пише



Під час розслідування було встановлено, що українка познайомилася з громадянином Туреччини і розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася.



Поліція згодом затримала чоловіка, який був з українкою незадовго до її смерті, у нього виявили її прикраси. Його звинувачують у вбивстві і пограбуванні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У курортному місті Анталія (Туреччина) знайшли вбитою 42-річну громадянку України.Як повідомляє видання Yeni Alanya, жінку виявили за трансформаторною будкою в парку Муратпаша, - пише Обозреватель Під час розслідування було встановлено, що українка познайомилася з громадянином Туреччини і розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася.Поліція згодом затримала чоловіка, який був з українкою незадовго до її смерті, у нього виявили її прикраси. Його звинувачують у вбивстві і пограбуванні.

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