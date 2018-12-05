Волинські волонтери відправили на Схід авто для бійців
Сьогодні, 16:10
У селі Підгайці Луцького районного деканату військовий капелан протоієрей Іван Гуреєв освятив авто для армійців 28-ї бригади.
Богослужіння відбулося на території храму, - інформує Волинська єпархія ПЦУ.
У слові священник Іван подякував усім, хто долучився до відновлення автомобіля, за те, що й надалі знаходять усі можливості для допомоги війську.
Зауважують, оновлений автомобіль повезли на Схід України волонтери. Ним вони достовлять і гуманітарну допомогу, зібрану парафіянами.
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Богослужіння відбулося на території храму, - інформує Волинська єпархія ПЦУ.
У слові священник Іван подякував усім, хто долучився до відновлення автомобіля, за те, що й надалі знаходять усі можливості для допомоги війську.
Зауважують, оновлений автомобіль повезли на Схід України волонтери. Ним вони достовлять і гуманітарну допомогу, зібрану парафіянами.
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