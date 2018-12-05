Волинські волонтери відправили на Схід авто для бійців

Іван Гуреєв освятив авто для армійців 28-ї бригади.



Богослужіння відбулося на території храму, - інформує



У слові священник Іван подякував усім, хто долучився до відновлення автомобіля, за те, що й надалі знаходять усі можливості для допомоги війську.



Зауважують, оновлений автомобіль повезли на Схід України волонтери. Ним вони достовлять і гуманітарну допомогу, зібрану парафіянами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Підгайці Луцького районного деканату військовий капелан протоієрейосвятив авто для армійців 28-ї бригади.Богослужіння відбулося на території храму, - інформує Волинська єпархія ПЦУ. У слові священник Іван подякував усім, хто долучився до відновлення автомобіля, за те, що й надалі знаходять усі можливості для допомоги війську.Зауважують, оновлений автомобіль повезли на Схід України волонтери. Ним вони достовлять і гуманітарну допомогу, зібрану парафіянами.

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