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Повідомили, коли закінчать ремонт дороги Володимир-Волинський – Нововолинськ

Повідомили, коли закінчать ремонт дороги Володимир-Волинський – Нововолинськ
Станом на вересень 2019 року для закінчення дороги Володимир-Волинський – Нововолинськ необхідно 30,5 мільйонів гривень.

Про це розповів інтернет-виданню БУГ керівник Служби автомобільних доріг у Волинській області Анатолій Посполітак.

Роботи з капітального ремонту дороги, що сполучає Володимир-Волинський і Нововолинськ, розпочалися ще влітку 2018-го року. Продовжили їх виконувати 2019-го року.

Найближчим часом на дорозі докладуть близько кілометра асфальту, узбіччя підсиплять грунтом, а також у найбільш небезпечних місцях траси встановлять огорожу. Також по верхньому шару покриття робитиметься розмітка.

Це планують встигнути зробити цьогоріч і шукатимуть додаткові кошти.

Зазначимо, що ремонт розпочали за рахунок коштів митного експерименту, а потім продовжили фінансувати із дорожнього фонду.

«Нестача коштів була більшою, проте вдалося додатково спрямувати на дорогу ще кілька мільйонів. Сьогодні 30,5 мільйонів гривень не вистачає до повного її завершення. Для безпеки руху необхідно підсипати грунт на узбіччях, у найбільш небезпечних ділянках встновити огорожу. Будемо облаштовувати верхній шар на скільки вистачить коштів. Потім розмітка. Це має бути обов’язково зроблено», – розповів Анатолій Посполітак.

Минулоріч роботи на дорозі виконувала фірма «Автомагістраль». Тепер «Луцьдор Сервіс». Попередній договір розірвали у зв’язку із тим, що закладені на об’єкт ціни не відповідали реальним. Також переглянули проектно-кошторисну документацію і знову провели тендер.

Як зазначає Анатолій Посполітак, для повного завершення об’єкту, окрім облаштування покриття, потрібно було, згідно з планом, встановити ваговий комплекс. Спочатку вирішили зробити покриття і вжити заходів щодо безпеки руху на трасі.

«Ми сподіваємося, що ще до кінця року, можливо, необхідні 30 мільйонів на дорогу ми знайдемо», – розповів Анатолій Посполітак.

Повідомили, коли закінчать ремонт дороги Володимир-Волинський – Нововолинськ
Повідомили, коли закінчать ремонт дороги Володимир-Волинський – Нововолинськ
Повідомили, коли закінчать ремонт дороги Володимир-Волинський – Нововолинськ
Повідомили, коли закінчать ремонт дороги Володимир-Волинський – Нововолинськ
Повідомили, коли закінчать ремонт дороги Володимир-Волинський – Нововолинськ
Повідомили, коли закінчать ремонт дороги Володимир-Волинський – Нововолинськ
Повідомили, коли закінчать ремонт дороги Володимир-Волинський – Нововолинськ

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Теги: ремонт, дорога, Волинь
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