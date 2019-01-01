На Волині підлітки-хулігани розбили автомобіль служби охорони





Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, подія трапилася близько 2-ї години ночі. Працівники служби охорони здійсювали об’їзд містом, - пише



Двоє неповнолітніх, які раніше мали приводи в поліцію за вимагання та крадіжки, кинули цеглу в автівку та пошкодили її. Молодиків вочевидь притягнуть до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства.



“Прохання до батьків уважніше слідкувати за дозвіллям дітей і де вони перебувають в нічну пору доби”, – наголосив керівник поліції.



До ЄРДР внесені відомості за ч.3 ст. 296 КК України. Триває слідство.

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