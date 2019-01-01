вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині підлітки-хулігани розбили автомобіль служби охорони

На Волині підлітки-хулігани розбили автомобіль служби охорони
У Нововолинську двоє підлітків розбили автомобіль охоронної компанії “Арсенал”. Інцидент трапився у ніч з 1-го на 2-ге вересня.

Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, подія трапилася близько 2-ї години ночі. Працівники служби охорони здійсювали об’їзд містом, - пише Буг.

Двоє неповнолітніх, які раніше мали приводи в поліцію за вимагання та крадіжки, кинули цеглу в автівку та пошкодили її. Молодиків вочевидь притягнуть до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства.

“Прохання до батьків уважніше слідкувати за дозвіллям дітей і де вони перебувають в нічну пору доби”, – наголосив керівник поліції.

До ЄРДР внесені відомості за ч.3 ст. 296 КК України. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, підлітки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла викладачка волинського коледжу. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Один із водіїв був п'яний та мав підроблені документи: у Луцьку зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 16:19
На Волині підлітки-хулігани розбили автомобіль служби охорони
Сьогодні, 16:12
Волинські волонтери відправили на Схід авто для бійців
Сьогодні, 16:10
В Україні повністю зникнуть дрібні монети
Сьогодні, 16:03
Схожі новини
Держпродспоживслужба Волині планує купити три авто майже за мільйон Держпродспоживслужба Волині планує купити три авто майже за мільйон
Сьогодні, 12:23
Повідомили, які автомобілі практично ніколи не викрадають Повідомили, які автомобілі практично ніколи не викрадають
31 серпень, 02:09
На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО На яких авто їздять новообрані українські міністри. ФОТО
30 серпень, 16:51
У центрі Луцька чоловік «обчистив» автівку У центрі Луцька чоловік «обчистив» автівку
30 серпень, 14:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку тимчасово перекриють центр міста
Сьогодні, 17:16
 0
Фільм, який знімали на Волині, покажуть на венеціанському фестивалі
Сьогодні, 17:05
 0
У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»
Сьогодні, 16:52
 0
Вбивство лучанина на автозаправці: чоловікові «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 16:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿