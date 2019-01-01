На Волині підлітки-хулігани розбили автомобіль служби охорони
Сьогодні, 16:12
У Нововолинську двоє підлітків розбили автомобіль охоронної компанії “Арсенал”. Інцидент трапився у ніч з 1-го на 2-ге вересня.
Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, подія трапилася близько 2-ї години ночі. Працівники служби охорони здійсювали об’їзд містом, - пише Буг.
Двоє неповнолітніх, які раніше мали приводи в поліцію за вимагання та крадіжки, кинули цеглу в автівку та пошкодили її. Молодиків вочевидь притягнуть до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства.
“Прохання до батьків уважніше слідкувати за дозвіллям дітей і де вони перебувають в нічну пору доби”, – наголосив керівник поліції.
До ЄРДР внесені відомості за ч.3 ст. 296 КК України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомив начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, подія трапилася близько 2-ї години ночі. Працівники служби охорони здійсювали об’їзд містом, - пише Буг.
Двоє неповнолітніх, які раніше мали приводи в поліцію за вимагання та крадіжки, кинули цеглу в автівку та пошкодили її. Молодиків вочевидь притягнуть до кримінальної відповідальності за вчинення хуліганства.
“Прохання до батьків уважніше слідкувати за дозвіллям дітей і де вони перебувають в нічну пору доби”, – наголосив керівник поліції.
До ЄРДР внесені відомості за ч.3 ст. 296 КК України. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Померла викладачка волинського коледжу. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Один із водіїв був п'яний та мав підроблені документи: у Луцьку зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 16:19
На Волині підлітки-хулігани розбили автомобіль служби охорони
Сьогодні, 16:12
Волинські волонтери відправили на Схід авто для бійців
Сьогодні, 16:10
В Україні повністю зникнуть дрібні монети
Сьогодні, 16:03
Медіа