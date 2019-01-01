Один із водіїв був п'яний та мав підроблені документи: у Луцьку зіткнулись дві автівки





Про це повідомили у



Близько 18 години на вулиці Задворецькій трапилася ДТП, Opel Vectra зіткнувся із автомобілем Jeep. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав.



Співробітники патрульної поліції, котрі прибули на виклик, з’ясували, що 55-річний лучанин керував Opel Vectra у стані сп’яніння, окрім цього реєстраційні документи викликали у патрульних підозру. Правоохоронці виявили ознаки підробки бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.



На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Автомобіль затримали, документи вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



За керування транспортним засобом у стані сп’яніння співробітники патрульної поліції склали на водія адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім цього, на правопорушника склали адміністративні протоколи за ст.ст. 124 (порушення правил дорожнього, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.



Щодо підозрілих документів, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку зіткнулись два автомобілі, документи одного з яких були сумнівними.Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Близько 18 години на вулиці Задворецькій трапилася ДТП, Opel Vectra зіткнувся із автомобілем Jeep. Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав.Співробітники патрульної поліції, котрі прибули на виклик, з’ясували, що 55-річний лучанин керував Opel Vectra у стані сп’яніння, окрім цього реєстраційні документи викликали у патрульних підозру. Правоохоронці виявили ознаки підробки бланку свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Автомобіль затримали, документи вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За керування транспортним засобом у стані сп’яніння співробітники патрульної поліції склали на водія адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім цього, на правопорушника склали адміністративні протоколи за ст.ст. 124 (порушення правил дорожнього, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.Щодо підозрілих документів, відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

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