«Там, де народжуються хмари»: неймовірний світанок на озері Світязь. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
Лучанин Андрій Дмитрук нещодавно поділився особливим відеорядом про Світязь. Кліп чоловік назвав «Там, де народжуються хмари».
Відео, в якому показаний з квадрокоптера невтішний стан «перлини Волині», Андрій виклав на YouTube, - пише Таблоїд Волині.
«Вже нікому не секрет, що я люблю знімати світанки та ще й на такому мальовничому озері, як Світязь. Проте найчарівніше, найчистіше, найбільше озеро в Україні почало зникати. Наскільки відійшла вода від берегів, видно на відео. Маю велику надію, що воно відновиться, звісно, не без сприяння людського фактору. Тому не будьте байдужі. Від кожного з нас залежить його доля», – йдеться у дописі у facebook.
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Відео, в якому показаний з квадрокоптера невтішний стан «перлини Волині», Андрій виклав на YouTube, - пише Таблоїд Волині.
«Вже нікому не секрет, що я люблю знімати світанки та ще й на такому мальовничому озері, як Світязь. Проте найчарівніше, найчистіше, найбільше озеро в Україні почало зникати. Наскільки відійшла вода від берегів, видно на відео. Маю велику надію, що воно відновиться, звісно, не без сприяння людського фактору. Тому не будьте байдужі. Від кожного з нас залежить його доля», – йдеться у дописі у facebook.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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