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«Там, де народжуються хмари»: неймовірний світанок на озері Світязь. ВІДЕО

«Там, де народжуються хмари»: неймовірний світанок на озері Світязь. ВІДЕО
Лучанин Андрій Дмитрук нещодавно поділився особливим відеорядом про Світязь. Кліп чоловік назвав «Там, де народжуються хмари».

Відео, в якому показаний з квадрокоптера невтішний стан «перлини Волині», Андрій виклав на YouTube, - пише Таблоїд Волині.

«Вже нікому не секрет, що я люблю знімати світанки та ще й на такому мальовничому озері, як Світязь. Проте найчарівніше, найчистіше, найбільше озеро в Україні почало зникати. Наскільки відійшла вода від берегів, видно на відео. Маю велику надію, що воно відновиться, звісно, не без сприяння людського фактору. Тому не будьте байдужі. Від кожного з нас залежить його доля», – йдеться у дописі у facebook.


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Теги: Андрій Дмитрук, відео
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