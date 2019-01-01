«Там, де народжуються хмари»: неймовірний світанок на озері Світязь. ВІДЕО

Андрій Дмитрук нещодавно поділився особливим відеорядом про Світязь. Кліп чоловік назвав «Там, де народжуються хмари».



Відео, в якому показаний з квадрокоптера невтішний стан «перлини Волині», Андрій виклав на YouTube, - пише



«Вже нікому не секрет, що я люблю знімати світанки та ще й на такому мальовничому озері, як Світязь. Проте найчарівніше, найчистіше, найбільше озеро в Україні почало зникати. Наскільки відійшла вода від берегів, видно на відео. Маю велику надію, що воно відновиться, звісно, не без сприяння людського фактору. Тому не будьте байдужі. Від кожного з нас залежить його доля», – йдеться у дописі у facebook.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучаниннещодавно поділився особливим відеорядом про Світязь. Кліп чоловік назвав «Там, де народжуються хмари».Відео, в якому показаний з квадрокоптера невтішний стан «перлини Волині», Андрій виклав на YouTube, - пише Таблоїд Волині «Вже нікому не секрет, що я люблю знімати світанки та ще й на такому мальовничому озері, як Світязь. Проте найчарівніше, найчистіше, найбільше озеро в Україні почало зникати. Наскільки відійшла вода від берегів, видно на відео. Маю велику надію, що воно відновиться, звісно, не без сприяння людського фактору. Тому не будьте байдужі. Від кожного з нас залежить його доля», – йдеться у дописі у facebook.

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