вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вбивство лучанина на автозаправці: чоловікові «світить» до 10 років тюрми

Вбивство лучанина на автозаправці: чоловікові «світить» до 10 років тюрми
Судитимуть 31-річного лучанина, який побив до смерті свого однолітка.

Так, 8 червня 2019 нетверезий чоловік на території АЗК у Горохові під час конфлікту завдав кілька ударів кулаками у голову та тулуб чоловікові, заподіявши йому травми, від яких потерпілий згодом помер..Пресслужба прокуратури області

Чоловікові повідомили про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).

Триває досудове розслідування.

Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вбивство, лучанин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Фільм, який знімали на Волині, покажуть на венеціанському фестивалі
Сьогодні, 17:05
У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»
Сьогодні, 16:52
Вбивство лучанина на автозаправці: чоловікові «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 16:43
Померла викладачка волинського коледжу. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Один із водіїв був п'яний та мав підроблені документи: у Луцьку зіткнулись дві автівки
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
Лучанина, який вбив і викинув тіло чоловіка у відстійник, взяли під варту Лучанина, який вбив і викинув тіло чоловіка у відстійник, взяли під варту
03 червень, 17:23
Лучанину, який задушив власну дружину, дали 10 років тюрми Лучанину, який задушив власну дружину, дали 10 років тюрми
08 квітень, 14:10
На популярному курорті у Туреччині вбили українку На популярному курорті у Туреччині вбили українку
Сьогодні, 15:30
Вивезли бордюр у невідомому напрямі: на одній із луцьких вулиць просять відновити тротуар Вивезли бордюр у невідомому напрямі: на одній із луцьких вулиць просять відновити тротуар
03 вересень, 19:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині
Сьогодні, 17:20
 0
У Луцьку тимчасово перекриють центр міста
Сьогодні, 17:16
 0
Фільм, який знімали на Волині, покажуть на венеціанському фестивалі
Сьогодні, 17:05
 0
У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»
Сьогодні, 16:52
 0
Вбивство лучанина на автозаправці: чоловікові «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 16:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿