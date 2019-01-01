Вбивство лучанина на автозаправці: чоловікові «світить» до 10 років тюрми
Сьогодні, 16:43
Судитимуть 31-річного лучанина, який побив до смерті свого однолітка.
Так, 8 червня 2019 нетверезий чоловік на території АЗК у Горохові під час конфлікту завдав кілька ударів кулаками у голову та тулуб чоловікові, заподіявши йому травми, від яких потерпілий згодом помер..Пресслужба прокуратури області
Чоловікові повідомили про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).
Триває досудове розслідування.
Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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Так, 8 червня 2019 нетверезий чоловік на території АЗК у Горохові під час конфлікту завдав кілька ударів кулаками у голову та тулуб чоловікові, заподіявши йому травми, від яких потерпілий згодом помер..Пресслужба прокуратури області
Чоловікові повідомили про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).
Триває досудове розслідування.
Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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