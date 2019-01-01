Вбивство лучанина на автозаправці: чоловікові «світить» до 10 років тюрми





Так, 8 червня 2019



Чоловікові повідомили про підозру у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 121 КК України).



Триває досудове розслідування.



Зауважують, що за вчинення такого злочину Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.









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