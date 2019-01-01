У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»
Сьогодні, 16:52
Записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки. Альбом з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту Бумбокс буде більше 11 пісень. Три з них добре знайомі шанувальникам гурту й стали суперхітами: «Безодня» з Тіною Кароль, «Тримай мене» з гуртом The Gitas і «Твій на 100%».
Реліз альбому «Таємний код: Рубікон» – у вересні, тур розпочнеться 19 вересня концертом у Рівному та обіцяє стати наймасштабнішим в історії Бумбокс.
«Все буде, як ми любимо: дорога, саундчеки, готелі, зала що горлає все пісні напам'ять і розбиті серця. Все буде, як любиш ти - нові бойовики й старі хіти, автографи, фотографії та драйв, що змітає все на своєму шляху. Перейдемо Рубікон разом», – повідомили у пресслужбі.
Рівне – 19 вересня, МБК
Ковель – 20 вересня, ПК ім Шевченко
Чернігів – 28 вересня, Літній Театр
Кривий Ріг – 18 жовтня, Палац молоді і студентів
Южноукраїнськ – 19 жовтня, БК Енергетик
Кропивницький – 20 жовтня, Філармонія
Кременчук – 25 жовтня, МПК
Запоріжжя – 26 жовтня, Палац СпортуЮність
Київ – 9 листопада, Палац Спорту
Покровськ – 14 листопада, ПК ШУ Покровське
Краматорськ – 15 листопада, ПКіТ НКМЗ
Сєвєродонецьк – 16 листопада, Льодовий Палац
Львів – 21 і 22 листопада, Малевич Concert Arena
Харків – 27 листопада, Палац Спорту
Полтава – 28 листопада, Villa Крокодила
Суми – 29 листопада, Манеж СумДУ
Квитки:
https://concert.ua/uk/event/bumboks
http://gasconcert.com.ua/boomboxtour
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Реліз альбому «Таємний код: Рубікон» – у вересні, тур розпочнеться 19 вересня концертом у Рівному та обіцяє стати наймасштабнішим в історії Бумбокс.
«Все буде, як ми любимо: дорога, саундчеки, готелі, зала що горлає все пісні напам'ять і розбиті серця. Все буде, як любиш ти - нові бойовики й старі хіти, автографи, фотографії та драйв, що змітає все на своєму шляху. Перейдемо Рубікон разом», – повідомили у пресслужбі.
Рівне – 19 вересня, МБК
Ковель – 20 вересня, ПК ім Шевченко
Чернігів – 28 вересня, Літній Театр
Кривий Ріг – 18 жовтня, Палац молоді і студентів
Южноукраїнськ – 19 жовтня, БК Енергетик
Кропивницький – 20 жовтня, Філармонія
Кременчук – 25 жовтня, МПК
Запоріжжя – 26 жовтня, Палац СпортуЮність
Київ – 9 листопада, Палац Спорту
Покровськ – 14 листопада, ПК ШУ Покровське
Краматорськ – 15 листопада, ПКіТ НКМЗ
Сєвєродонецьк – 16 листопада, Льодовий Палац
Львів – 21 і 22 листопада, Малевич Concert Arena
Харків – 27 листопада, Палац Спорту
Полтава – 28 листопада, Villa Крокодила
Суми – 29 листопада, Манеж СумДУ
Квитки:
https://concert.ua/uk/event/bumboks
http://gasconcert.com.ua/boomboxtour
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку тимчасово перекриють центр міста
Сьогодні, 17:16
У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»
Сьогодні, 16:52
Померла викладачка волинського коледжу. ФОТО
Сьогодні, 16:23
Медіа