У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»

Записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки. Альбом з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту Бумбокс буде більше 11 пісень. Три з них добре знайомі шанувальникам гурту й стали суперхітами: «Безодня» з Тіною Кароль, «Тримай мене» з гуртом The Gitas і «Твій на 100%».Реліз альбому «Таємний код: Рубікон» – у вересні, тур розпочнеться 19 вересня концертом у Рівному та обіцяє стати наймасштабнішим в історії Бумбокс.«Все буде, як ми любимо: дорога, саундчеки, готелі, зала що горлає все пісні напам'ять і розбиті серця. Все буде, як любиш ти - нові бойовики й старі хіти, автографи, фотографії та драйв, що змітає все на своєму шляху. Перейдемо Рубікон разом», – повідомили у пресслужбі.Рівне – 19 вересня, МБККовель – 20 вересня, ПК ім ШевченкоЧернігів – 28 вересня, Літній ТеатрКривий Ріг – 18 жовтня, Палац молоді і студентівЮжноукраїнськ – 19 жовтня, БК ЕнергетикКропивницький – 20 жовтня, ФілармоніяКременчук – 25 жовтня, МПКЗапоріжжя – 26 жовтня, Палац СпортуЮністьКиїв – 9 листопада, Палац СпортуПокровськ – 14 листопада, ПК ШУ ПокровськеКраматорськ – 15 листопада, ПКіТ НКМЗСєвєродонецьк – 16 листопада, Льодовий ПалацЛьвів – 21 і 22 листопада, Малевич Concert ArenaХарків – 27 листопада, Палац СпортуПолтава – 28 листопада, Villa КрокодилаСуми – 29 листопада, Манеж СумДУКвитки: