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У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»

У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»
Записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки. Альбом з двох частин, в якому вперше за 15 років існування гурту Бумбокс буде більше 11 пісень. Три з них добре знайомі шанувальникам гурту й стали суперхітами: «Безодня» з Тіною Кароль, «Тримай мене» з гуртом The Gitas і «Твій на 100%».

Реліз альбому «Таємний код: Рубікон» – у вересні, тур розпочнеться 19 вересня концертом у Рівному та обіцяє стати наймасштабнішим в історії Бумбокс.

«Все буде, як ми любимо: дорога, саундчеки, готелі, зала що горлає все пісні напам'ять і розбиті серця. Все буде, як любиш ти - нові бойовики й старі хіти, автографи, фотографії та драйв, що змітає все на своєму шляху. Перейдемо Рубікон разом», – повідомили у пресслужбі.

Рівне – 19 вересня, МБК
Ковель – 20 вересня, ПК ім Шевченко
Чернігів – 28 вересня, Літній Театр
Кривий Ріг – 18 жовтня, Палац молоді і студентів
Южноукраїнськ – 19 жовтня, БК Енергетик
Кропивницький – 20 жовтня, Філармонія
Кременчук – 25 жовтня, МПК
Запоріжжя – 26 жовтня, Палац СпортуЮність
Київ – 9 листопада, Палац Спорту
Покровськ – 14 листопада, ПК ШУ Покровське
Краматорськ – 15 листопада, ПКіТ НКМЗ
Сєвєродонецьк – 16 листопада, Льодовий Палац
Львів – 21 і 22 листопада, Малевич Concert Arena
Харків – 27 листопада, Палац Спорту
Полтава – 28 листопада, Villa Крокодила
Суми – 29 листопада, Манеж СумДУ

Квитки:
https://concert.ua/uk/event/bumboks
http://gasconcert.com.ua/boomboxtour

У Ковелі відгримить концерт гурту «Бумбокс» у рамках туру «Таємний код»

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Теги: Ковель, концерт, Волинь, Бумбокс
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