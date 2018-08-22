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У Луцьку тимчасово перекриють центр міста

У Луцьку тимчасово перекриють центр міста
У Луцьку 6 вересня тимчасово обмежать рух транспорту з метою проведення урочистої ходи та інавгураційних заходів Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки.

Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт,- йдеться на сайті Луцької міської ради.

Так, рух транспорту буде обмежений за таким маршрутом: проспект Волі, 13, Театральний майдан, вулиця Винниченка, проспект Василя Мойсея, меморіальний комплекс "Вічна Слава", проспект Перемоги, вулиця Шопена, вулиця Ярощука, стадіон "Спортивне ядро", та під час покладань квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків за маршрутом ходи з 10:00 до 11:00.

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Теги: рух транспорту, інавгурація СНУ, Луцьк
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