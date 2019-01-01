Що робити, якщо вас вкусила тварина: поради волинянам. ВІДЕО





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Цього року на Волині зареєстрували до тисячі випадків укусів людей тваринами. Лише за останній тиждень від зубів домашніх улюбленців постраждали троє дітей віком від 2 до 11 років. Кажуть, вони спровокували тварин своєю поведінкою. Втім, незалежно від віку, якщо трапилася така неприємність, медики радять відразу звертатися до лікаря та поспостерігати за поведінкою тварини протягом кількох днів.



Якщо ж вас вкусила домашня тварина попросіть власника надати документи, що підтверджують наявність щеплення. Медики наголошують: немає різниці – вкусив домашній кіт чи безпритульний собака, рану потрібно обов’язково промити водою з милом протягом щонайменше 15 хвилин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські медики розповіли, як діяти у ситуації, якщо вас вкусила тварина.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу Цього року на Волині зареєстрували до тисячі випадків укусів людей тваринами. Лише за останній тиждень від зубів домашніх улюбленців постраждали троє дітей віком від 2 до 11 років. Кажуть, вони спровокували тварин своєю поведінкою. Втім, незалежно від віку, якщо трапилася така неприємність, медики радять відразу звертатися до лікаря та поспостерігати за поведінкою тварини протягом кількох днів.Якщо ж вас вкусила домашня тварина попросіть власника надати документи, що підтверджують наявність щеплення. Медики наголошують: немає різниці – вкусив домашній кіт чи безпритульний собака, рану потрібно обов’язково промити водою з милом протягом щонайменше 15 хвилин.

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