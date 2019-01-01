Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині
Сьогодні, 17:20
Поліція Волині проводить перевірку з приводу отруєння людей у Любешівському районі.
Так, до правоохоронців надійшло повідомленням про харчове отруєння 16 мешканців району, двоє із них – діти. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що потерпілі отруїлись 31 серпня на банкеті у закладі громадського харчування в одному із сіл Любешівського району.
Відомо, що усі вони наразі перебувають на стаціонарному лікуванні. Стан потерпілих стабільний, загрози їх життю не має. Громадський заклад припинив свою роботу.
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Вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням відкрили кримінальне провадження) Кримінального кодексу України.
Триває перевірка.
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Так, до правоохоронців надійшло повідомленням про харчове отруєння 16 мешканців району, двоє із них – діти. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські з’ясували, що потерпілі отруїлись 31 серпня на банкеті у закладі громадського харчування в одному із сіл Любешівського району.
Відомо, що усі вони наразі перебувають на стаціонарному лікуванні. Стан потерпілих стабільний, загрози їх життю не має. Громадський заклад припинив свою роботу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому «Базиліку» отруїлися люди
Вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням відкрили кримінальне провадження) Кримінального кодексу України.
Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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