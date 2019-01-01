Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині





Так, до правоохоронців надійшло повідомленням про харчове отруєння 16 мешканців району, двоє із них – діти. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, - пише ГУНП у Волинській області.



Поліцейські з’ясували, що потерпілі отруїлись 31 серпня на банкеті у закладі громадського харчування в одному із сіл Любешівського району.



Відомо, що усі вони наразі перебувають на стаціонарному лікуванні. Стан потерпілих стабільний, загрози їх життю не має. Громадський заклад припинив свою роботу.



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Вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням відкрили кримінальне провадження) Кримінального кодексу України.



Триває перевірка.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція Волині проводить перевірку з приводу отруєння людей у Любешівському районі. Так, до правоохоронців надійшло повідомленням про харчове отруєння 16 мешканців району, двоє із них – діти. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, - пише ГУНП у Волинській області.Поліцейські з’ясували, що потерпілі отруїлись 31 серпня на банкеті у закладі громадського харчування в одному із сіл Любешівського району.Відомо, що усі вони наразі перебувають на стаціонарному лікуванні. Стан потерпілих стабільний, загрози їх життю не має. Громадський заклад припинив свою роботу.Вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням відкрили кримінальне провадження) Кримінального кодексу України.Триває перевірка.

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