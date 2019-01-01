вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині

Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині
Поліція Волині проводить перевірку з приводу отруєння людей у Любешівському районі.

Так, до правоохоронців надійшло повідомленням про харчове отруєння 16 мешканців району, двоє із них – діти. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські з’ясували, що потерпілі отруїлись 31 серпня на банкеті у закладі громадського харчування в одному із сіл Любешівського району.

Відомо, що усі вони наразі перебувають на стаціонарному лікуванні. Стан потерпілих стабільний, загрози їх життю не має. Громадський заклад припинив свою роботу.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: У луцькому «Базиліку» отруїлися люди

Вирішують питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням відкрили кримінальне провадження) Кримінального кодексу України.

Триває перевірка.






Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: отруєння, кафе, Залізниця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Прописаний на Одещині, як потрапив на Волинь – не знає: у Луцьку на вокзалі вже 2 місяці живе 90-річний дідусь
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили водія, який влаштував «п'яну» аварію
Сьогодні, 17:32
«Благодійність замість квітів»: для маленького важкохворого волинянина збирали гроші
Сьогодні, 17:26
Розповіли про стан людей, які отруїлися під час хрестин в кафе-магазині на Волині
Сьогодні, 17:20
У Луцьку тимчасово перекриють центр міста
Сьогодні, 17:16
Фільм, який знімали на Волині, покажуть на венеціанському фестивалі
Сьогодні, 17:05
Схожі новини
Луцьке кафе «Базилік», де отруїлися люди, відновило роботу Луцьке кафе «Базилік», де отруїлися люди, відновило роботу
30 серпень, 17:09
Стала відома причина отруєння людей у Ківерцях на поминальному обіді Стала відома причина отруєння людей у Ківерцях на поминальному обіді
12 серпень, 18:05
У Ківерцях на поминальному обіді в кафе отруїлись люди У Ківерцях на поминальному обіді в кафе отруїлись люди
05 серпень, 16:56
У місті на Волині через отруєння людей закрили ресторан У місті на Волині через отруєння людей закрили ресторан
26 липень, 16:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Свідомий пішохід»: лучан запрошують на акцію
Сьогодні, 18:43
 0
Волиняни боргують понад пів мільярда гривень за «комуналку»
Сьогодні, 18:32
 0
Гроші замість їжі: як у селі на Волині вирішили питання харчування школярів
Сьогодні, 18:18
 0
«Луцькводоканал» продасть чотири авто
Сьогодні, 18:01
 0
У Ковелі представили рослин-хижаків з усього світу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿