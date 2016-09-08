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Гроші замість їжі: як у селі на Волині вирішили питання харчування школярів

Гроші замість їжі: як у селі на Волині вирішили питання харчування школярів
У Лобненській гімназії Любешівського району їдальня – в жахливому стані.

Тож батьки школярів свого часу звернулися із цією проблемою до керівництва селищної ради, - пише газета "Нове життя".

4 вересня відбулася зустріч із батьками лобненських учнів. Яка, як розповів начальник відділу освіти управління гуманітарної політики селищної ради Василь Кух, пройшла емоційно.

"Та все ж шляхом голосування було вирішено для усунення цієї проблеми, тобто проведення ремонту їдальні, перевести дітей на грошову компенсацію. «Вартість відшкодування для школярів молодших класів у місяць становить 360 гривень, для середніх класів – 370 грн.», - повідомив Василь Ілліч.


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Теги: гроші, харчування, школярі
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