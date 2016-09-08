Гроші замість їжі: як у селі на Волині вирішили питання харчування школярів





Тож батьки школярів свого часу звернулися із цією проблемою до керівництва селищної ради, - пише газета



4 вересня відбулася зустріч із батьками лобненських учнів. Яка, як розповів начальник відділу освіти управління гуманітарної політики селищної ради Василь Кух, пройшла емоційно.



"Та все ж шляхом голосування було вирішено для усунення цієї проблеми, тобто проведення ремонту їдальні, перевести дітей на грошову компенсацію. «Вартість відшкодування для школярів молодших класів у місяць становить 360 гривень, для середніх класів – 370 грн.», - повідомив Василь Ілліч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Лобненській гімназії Любешівського району їдальня – в жахливому стані.Тож батьки школярів свого часу звернулися із цією проблемою до керівництва селищної ради, - пише газета "Нове життя" 4 вересня відбулася зустріч із батьками лобненських учнів. Яка, як розповів начальник відділу освіти управління гуманітарної політики селищної ради, пройшла емоційно."Та все ж шляхом голосування було вирішено для усунення цієї проблеми, тобто проведення ремонту їдальні, перевести дітей на грошову компенсацію. «Вартість відшкодування для школярів молодших класів у місяць становить 360 гривень, для середніх класів – 370 грн.», - повідомив Василь Ілліч.

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