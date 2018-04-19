Освіта: приватна VS державна – у «Протилежному Погляді». АНОНС. ВІДЕО

Яку школу краще обрати: приватну чи державну? Яка різниця в якості освіти платних і комунальних шкіл?Чи насправді безкоштовна середня освіта в Україні є безкоштовною та за що платять батьки? Хто відповідає за засвоєний матеріал та чи повинні вчителі виховувати етику та культуру учнів?Про це та інше говоритимуть в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.Закликають долучатися до ефіру та писати свої запитання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.