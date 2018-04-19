Освіта: приватна VS державна – у «Протилежному Погляді». АНОНС. ВІДЕО
Сьогодні, 20:00
Яку школу краще обрати: приватну чи державну? Яка різниця в якості освіти платних і комунальних шкіл?
Чи насправді безкоштовна середня освіта в Україні є безкоштовною та за що платять батьки? Хто відповідає за засвоєний матеріал та чи повинні вчителі виховувати етику та культуру учнів?
Про це та інше говоритимуть в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.
Закликають долучатися до ефіру та писати свої запитання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.
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Чи насправді безкоштовна середня освіта в Україні є безкоштовною та за що платять батьки? Хто відповідає за засвоєний матеріал та чи повинні вчителі виховувати етику та культуру учнів?
Про це та інше говоритимуть в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.
Закликають долучатися до ефіру та писати свої запитання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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