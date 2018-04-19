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Освіта: приватна VS державна – у «Протилежному Погляді». АНОНС. ВІДЕО

Освіта: приватна VS державна – у «Протилежному Погляді». АНОНС. ВІДЕО
Яку школу краще обрати: приватну чи державну? Яка різниця в якості освіти платних і комунальних шкіл?

Чи насправді безкоштовна середня освіта в Україні є безкоштовною та за що платять батьки? Хто відповідає за засвоєний матеріал та чи повинні вчителі виховувати етику та культуру учнів?

Про це та інше говоритимуть в ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» о 20:00 на «12» телеканалі.

Закликають долучатися до ефіру та писати свої запитання у коментарях під час прямої трансляції на сторінці програми у Фейсбук.


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Теги: «Протилежний Погляд LIVE», освіта, приватна чи державна
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