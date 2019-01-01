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Чи можна православним волинянам вінчатися з католиками або протестантами

Чи можна православним волинянам вінчатися з католиками або протестантами
Священники розповіли, чи можуть православні волиняни вінчатися з представниками інших релігійних конфесій. Так, церква ще вустами апостола Павла закликала своїх вірних брати шлюб "тільки у Господі", тобто поміж собою.

Але не існує жорсткої заборони на шлюб з представниками інших релігійних організації, так як і взагалі з невіруючими, повідомляє Православна Волинь

Зауважують, згідно з церковними канонічними правилами, Православна Церква не освячує вінчанням шлюби між православними і нехристиянами. Водночас вона з повагою ставиться до цивільного шлюбу, навіть коли лише одна сторона належить до православної віри.

Щодо церковного благословення на шлюб з католиками, членами Древніх Східних Церков (як то Вірменської Апостольської Церкви) та традиційними протестантами, які сповідують віру у Триєдиного Бога та визнають дійсність Таїнств Православної Церкви, то Українська Православна Церква, виходячи з міркувань пастирського милосердя до людських слабкостей, вважає такі шлюби можливими з благословення керівника архієрея за умови вінчання в Православній Церкві та виховання дітей у православній вірі.

Загалом такої практики сьогодні дотримується більшість помісних православних церков у світі.

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Теги: волиняни, православна церква, інші конфесії
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