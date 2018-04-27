Нардеп з Волині очолив підкомітет регіональної політики у Верховній Раді

Народний депутат від партії «Слуга народу»став головою підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів Верховної Ради 9-го скликання.Відповідне рішення народні депутати ухвалили 4 вересня під час засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, - повідомляєТак, до функцій вказаного Комітету належать здійснення законопроектної роботи, підготовка, попередній розгляд питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, а також виконання контрольних функції у таких сферах відання:– адміністративно-територіальний устрій України;– спеціальний статус міст Києва та Севастополя;– організація та діяльність органів виконавчої влади (за винятком органів виконавчої влади, питання організації та діяльності яких віднесені до предметів відання інших комітетів);– законодавче забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України (Кабінет Міністрів України), центральних органів виконавчої влади;– засади місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;– засади організації надання адміністративних послуг;– державна служба та служба в органах місцевого самоврядування;– вибори, референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення громадян;– статус та діяльність політичних партій, громадських об'єднань (крім тих, питання діяльності яких віднесені до предметів відання інших комітетів);– державні символи України;– державні нагороди України.До функцій підкомітету, який очолив В’ячеслав Рубльов належать:– засади регіональної політики;– співробітництво територіальних громад;– спільна власність територіальних громад;– місцеві бюджети.