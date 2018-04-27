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Нардеп з Волині очолив підкомітет регіональної політики у Верховній Раді

Нардеп з Волині очолив підкомітет регіональної політики у Верховній Раді
Народний депутат від партії «Слуга народу» В'ячеслав Рубльов став головою підкомітету з питань регіональної політики та місцевих бюджетів Верховної Ради 9-го скликання.

Відповідне рішення народні депутати ухвалили 4 вересня під час засідання Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, - повідомляє
Волинське регіональне відділення Асоціації міст України.

Так, до функцій вказаного Комітету належать здійснення законопроектної роботи, підготовка, попередній розгляд питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, а також виконання контрольних функції у таких сферах відання:

– адміністративно-територіальний устрій України;
– спеціальний статус міст Києва та Севастополя;
– організація та діяльність органів виконавчої влади (за винятком органів виконавчої влади, питання організації та діяльності яких віднесені до предметів відання інших комітетів);
– законодавче забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України (Кабінет Міністрів України), центральних органів виконавчої влади;
– засади місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення;
– засади організації надання адміністративних послуг;
– державна служба та служба в органах місцевого самоврядування;
– вибори, референдуми та інші форми безпосереднього волевиявлення громадян;
– статус та діяльність політичних партій, громадських об'єднань (крім тих, питання діяльності яких віднесені до предметів відання інших комітетів);
– державні символи України;
– державні нагороди України.

До функцій підкомітету, який очолив В’ячеслав Рубльов належать:

– засади регіональної політики;
– співробітництво територіальних громад;
– спільна власність територіальних громад;
– місцеві бюджети.

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Теги: В'ячеслав Рубльов, регіональна політика, Верховна Рада України
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