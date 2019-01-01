«Волинь» впевнено перемогла «Кремінь»
Сьогодні, 21:32
Луцька "Волинь" у рідних стінах здолала футбольний клуб "Кремінь".
Матч відбувся у середу, 4 вересня на стадіоні "Авангард".
З перших хвилин матчу м’яч на правах господарів контролювали "хрестоносці". Після кількох "пристрілок" гравцям луцького клубу на 28 хвилині все ж вдалося "розпечатати" ворота Ореста Будюка. Першим у «рамці» розписався нещодавно перекваліфікований у нападника номінальний захисник Міха Горопевшек.
У першій половині матчу гостям не вдалося створити проблем голкіперу "Волині" Віталію Недільку. Натомість господарі поля контролювали м'яч і на 46 хвилині подвоїли рахунок. За порушення правил проти Младена Бартуловича поквитався Денис Кожанов. Півзахисник виконав штрафний, після якого м’яч влучив у Сергія Ченбая, а потім перетнув лінію воріт – 2:0.
Другий тайм «Кремінь» розпочав активно. Одна з атак завершилася потужним ударом у ворота Неділька, який парирував досвідчений кіпер «Волині».
Остаточно долю матчу вирішилася на 60 хвилині. Віталію Пономарю, який поміняв Сіаваша Хагназарі, вдалося відзначитися у першій атаці.
Варто зазначити, що після голу гравці «Волині» не припинили штурм воріт «Кременя» і організували ще кілька небезпечних моментів, але забити 4 гол не вдалося.
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Матч відбувся у середу, 4 вересня на стадіоні "Авангард".
З перших хвилин матчу м’яч на правах господарів контролювали "хрестоносці". Після кількох "пристрілок" гравцям луцького клубу на 28 хвилині все ж вдалося "розпечатати" ворота Ореста Будюка. Першим у «рамці» розписався нещодавно перекваліфікований у нападника номінальний захисник Міха Горопевшек.
У першій половині матчу гостям не вдалося створити проблем голкіперу "Волині" Віталію Недільку. Натомість господарі поля контролювали м'яч і на 46 хвилині подвоїли рахунок. За порушення правил проти Младена Бартуловича поквитався Денис Кожанов. Півзахисник виконав штрафний, після якого м’яч влучив у Сергія Ченбая, а потім перетнув лінію воріт – 2:0.
Другий тайм «Кремінь» розпочав активно. Одна з атак завершилася потужним ударом у ворота Неділька, який парирував досвідчений кіпер «Волині».
Остаточно долю матчу вирішилася на 60 хвилині. Віталію Пономарю, який поміняв Сіаваша Хагназарі, вдалося відзначитися у першій атаці.
Варто зазначити, що після голу гравці «Волині» не припинили штурм воріт «Кременя» і організували ще кілька небезпечних моментів, але забити 4 гол не вдалося.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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«Волинь» впевнено перемогла «Кремінь»
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