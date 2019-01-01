«Волинь» впевнено перемогла «Кремінь»

Луцька "Волинь" у рідних стінах здолала футбольний клуб "Кремінь".Матч відбувся у середу, 4 вересня на стадіоні "Авангард".З перших хвилин матчу м’яч на правах господарів контролювали "хрестоносці". Після кількох "пристрілок" гравцям луцького клубу на 28 хвилині все ж вдалося "розпечатати" ворота. Першим у «рамці» розписався нещодавно перекваліфікований у нападника номінальний захисникУ першій половині матчу гостям не вдалося створити проблем голкіперу "Волині". Натомість господарі поля контролювали м'яч і на 46 хвилині подвоїли рахунок. За порушення правил протипоквитався. Півзахисник виконав штрафний, після якого м’яч влучив у, а потім перетнув лінію воріт – 2:0.Другий тайм «Кремінь» розпочав активно. Одна з атак завершилася потужним ударом у ворота Неділька, який парирував досвідчений кіпер «Волині».Остаточно долю матчу вирішилася на 60 хвилині., який поміняв, вдалося відзначитися у першій атаці.Варто зазначити, що після голу гравці «Волині» не припинили штурм воріт «Кременя» і організували ще кілька небезпечних моментів, але забити 4 гол не вдалося.