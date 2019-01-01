В Польщі затримали трьох українців, які погрожували вчинити теракт
04 вересень, 23:31
Трьох українців затримали у Польщі в рамках операції із забезпечення безпеки під час святкування 80-річчя початку Другої світової війни.
Польська сторона стверджує, що ураїнці погрожували вчинити тетористичний акт, пише УНН із посиланням на Niezalezna.
"Троє громадян України були затримані у Варшаві в рамках операції по забезпеченню безпеки у зв'язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни. Двоє чоловіків і одна жінка на відео, записаному і опублікованому в Інтернеті, погрожували вчинити терористичний акт", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, озброєні були затримані на місці і були передані для проведення дослідження. Попередні висновки показують, що зброя не є вогнепальною.
"Згідно з інформацією, наданою поліцією, затримані особи були спочатку допитані. В даний час проводиться робота в данному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 вересня в польській столиці в заходах, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни взяли участь представники близько 40 країн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Польська сторона стверджує, що ураїнці погрожували вчинити тетористичний акт, пише УНН із посиланням на Niezalezna.
"Троє громадян України були затримані у Варшаві в рамках операції по забезпеченню безпеки у зв'язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни. Двоє чоловіків і одна жінка на відео, записаному і опублікованому в Інтернеті, погрожували вчинити терористичний акт", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, озброєні були затримані на місці і були передані для проведення дослідження. Попередні висновки показують, що зброя не є вогнепальною.
"Згідно з інформацією, наданою поліцією, затримані особи були спочатку допитані. В даний час проводиться робота в данному напрямку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 вересня в польській столиці в заходах, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни взяли участь представники близько 40 країн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію педофілів
Сьогодні, 00:13
5 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Польщі затримали трьох українців, які погрожували вчинити теракт
04 вересень, 23:31
На Волині презентували «Пересопницьке Євангеліє». ФОТО
04 вересень, 22:58
На Львівщині затримали двох злочинців, які втекли з колонії. ФОТО
04 вересень, 22:24
Медіа