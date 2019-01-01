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В Польщі затримали трьох українців, які погрожували вчинити теракт

В Польщі затримали трьох українців, які погрожували вчинити теракт
Трьох українців затримали у Польщі в рамках операції із забезпечення безпеки під час святкування 80-річчя початку Другої світової війни.

Польська сторона стверджує, що ураїнці погрожували вчинити тетористичний акт, пише УНН із посиланням на Niezalezna.

"Троє громадян України були затримані у Варшаві в рамках операції по забезпеченню безпеки у зв'язку з 80-ю річницею початку Другої світової війни. Двоє чоловіків і одна жінка на відео, записаному і опублікованому в Інтернеті, погрожували вчинити терористичний акт", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, озброєні були затримані на місці і були передані для проведення дослідження. Попередні висновки показують, що зброя не є вогнепальною.

"Згідно з інформацією, наданою поліцією, затримані особи були спочатку допитані. В даний час проводиться робота в данному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 вересня в польській столиці в заходах, присвячених 80-річчю початку Другої світової війни взяли участь представники близько 40 країн.

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Теги: Польща, українці
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