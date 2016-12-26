В Україні заборонили популярні краплі для очей
Сьогодні, 03:14
В Україні заборонили продаж і використання офтальмологічних крапель "Арутимол" 0,25%.
Всі серії цього препарату аптекам наказано знищити або повернути виробникові, - повідомляє УНІАН.
Відповідне розпорядження про заборону оприлюднила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Так, забороняється реалізація, застосування і зберігання всіх серій препарату "Арутимол", краплі очні, розчин 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі-крапельниці Bottelpack, по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці.
Як відомо, препарат призначають для лікування підвищеного внутрішньоочного тиску й глаукоми.
Раніше Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії антибактеріального препарату для лікування пневмонії "Таванік".
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Всі серії цього препарату аптекам наказано знищити або повернути виробникові, - повідомляє УНІАН.
Відповідне розпорядження про заборону оприлюднила Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Так, забороняється реалізація, застосування і зберігання всіх серій препарату "Арутимол", краплі очні, розчин 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі-крапельниці Bottelpack, по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці.
Як відомо, препарат призначають для лікування підвищеного внутрішньоочного тиску й глаукоми.
Раніше Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила всі серії антибактеріального препарату для лікування пневмонії "Таванік".
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