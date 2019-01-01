Луцькі продавці «нічного» алкоголю отримали штрафи

Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради скали два адмінпротоколи за продаж алкоголю вночі.Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.Група швидкого реагування зафіксувала факт продажу алкоголю вночі у торгівельних закладах, які розміщені на вул.Станіславського та Словацького,3в. На кожного з продавців закладів чекає штраф у розмірі від 1,7 до 6,8 тисяч гривень.Як відомо, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22:00 відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».