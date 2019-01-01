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Луцькі продавці «нічного» алкоголю отримали штрафи

Луцькі продавці «нічного» алкоголю отримали штрафи
Інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради скали два адмінпротоколи за продаж алкоголю вночі.

Про це йдеться на сторінці департаменту у Facebook.

Група швидкого реагування зафіксувала факт продажу алкоголю вночі у торгівельних закладах, які розміщені на вул.Станіславського та Словацького,3в. На кожного з продавців закладів чекає штраф у розмірі від 1,7 до 6,8 тисяч гривень.

Як відомо, інспектори відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради постійно контролюють продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв після 22:00 відповідно до рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів».

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Теги: Луцьк, штраф
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