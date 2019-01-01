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Світловідбивні жилети: чи забезпечили ними луцькі школи. ВІДЕО

Світловідбивні жилети: чи забезпечили ними луцькі школи. ВІДЕО
В Україні з 1 вересня мали запровадити правило для учнів молодших класів носити в темну пору доби світловідбивні жилети. Таку інформацію розмістили на сайті Кабміну.

Тоді ж Уряд пообіцяв, що спецодягом забезпечать всіх і безкоштовно, повідомляє 12 канал.

Проте ні жилетів, ні навіть тендеру на платформі державних закупівель ProZorro. В обласному управлінні освіти теж знизують плечима. Мовляв, це не їх компетенція і інформації з цього приводу немає. А тим часом школи самостійно шукають як забезпечити учнів світловідбивними маніжками.

Таку співпрацю вони вже налагодили. Зокрема, для цьогорічних першачків вже є необхідний комплект. Частину ж жилетів школа отримала ще в лютому. Тоді світловідбивну маніжку дали і Назару.

Тим часом, у патрульній поліції таке нововведення вітають. Бо це підвищує безпеку на дорозі. Вони навіть проводять в школах майстер-класи з виготовлення флікерів (світловідбивних наклейок) та розповідають про безпеку на дорозі в вечірній час.

Зазначають, що штрафувати нікого не будуть. Поліцейські зізнаються, що досі немає норм, які б зобов'язували батьків стежити за тим чи носять їхні діти світловідбивачі. І жодних інструкцій з цього приводу правоохоронці досі не отримували.


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Теги: світловідбивні жилети, луцькі школи, Кабмін
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