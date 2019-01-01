Світловідбивні жилети: чи забезпечили ними луцькі школи. ВІДЕО





Тоді ж Уряд пообіцяв, що спецодягом забезпечать всіх і безкоштовно, повідомляє



Проте ні жилетів, ні навіть тендеру на платформі державних закупівель ProZorro. В обласному управлінні освіти теж знизують плечима. Мовляв, це не їх компетенція і інформації з цього приводу немає. А тим часом школи самостійно шукають як забезпечити учнів світловідбивними маніжками.



Таку співпрацю вони вже налагодили. Зокрема, для цьогорічних першачків вже є необхідний комплект. Частину ж жилетів школа отримала ще в лютому. Тоді світловідбивну маніжку дали і Назару.



Тим часом, у патрульній поліції таке нововведення вітають. Бо це підвищує безпеку на дорозі. Вони навіть проводять в школах майстер-класи з виготовлення флікерів (світловідбивних наклейок) та розповідають про безпеку на дорозі в вечірній час.



Зазначають, що штрафувати нікого не будуть. Поліцейські зізнаються, що досі немає норм, які б зобов'язували батьків стежити за тим чи носять їхні діти світловідбивачі. І жодних інструкцій з цього приводу правоохоронці досі не отримували.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні з 1 вересня мали запровадити правило для учнів молодших класів носити в темну пору доби світловідбивні жилети. Таку інформацію розмістили на сайті Кабміну.Тоді ж Уряд пообіцяв, що спецодягом забезпечать всіх і безкоштовно, повідомляє 12 канал Проте ні жилетів, ні навіть тендеру на платформі державних закупівель ProZorro. В обласному управлінні освіти теж знизують плечима. Мовляв, це не їх компетенція і інформації з цього приводу немає. А тим часом школи самостійно шукають як забезпечити учнів світловідбивними маніжками.Таку співпрацю вони вже налагодили. Зокрема, для цьогорічних першачків вже є необхідний комплект. Частину ж жилетів школа отримала ще в лютому. Тоді світловідбивну маніжку дали і Назару.Тим часом, у патрульній поліції таке нововведення вітають. Бо це підвищує безпеку на дорозі. Вони навіть проводять в школах майстер-класи з виготовлення флікерів (світловідбивних наклейок) та розповідають про безпеку на дорозі в вечірній час.Зазначають, що штрафувати нікого не будуть. Поліцейські зізнаються, що досі немає норм, які б зобов'язували батьків стежити за тим чи носять їхні діти світловідбивачі. І жодних інструкцій з цього приводу правоохоронці досі не отримували.

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